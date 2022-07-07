Otomobil refüje çarptı: 1 yaralı Otomobil refüje çarptı: 1 yaralı Balıkesir'in Bandırma ilçesi Erdek istikameti asit lojmanlarının önünde otomobil orta refüje çarptı. Otomobil refüje çarptı: 1 yaralı BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesi Erdek istikameti asit lojmanlarının önünde otomobil orta refüje çarptı. Edinilen bilgiye göre, 10 AAC 761 plakalı otomobil sürücüsü Kadir Erol (55). himayesinde ki otomobil Erdek istikametinden gelirken Bandırma girişinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araç içerisinde bulunan Ayşe Geçiçi omzundan yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil ekipleri kaza yerinde yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Ayşe Geçiçi 112 Acil ekipleri tarafından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırarak tedavi altına alındı. İhlas Haber Ajansı / Gökhan Dağlı - Yerel Balıkesir Erdek Yerel Haberler

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