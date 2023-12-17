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Otomobil iş yeri duvarına çarptı

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Sivas'ta kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir otomobil, bir iş yeri duvarına çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobil iş yeri duvarına böyle çarptı

SİVAS - Sivas'ta kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil bir iş yeri duvarına çarptı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza saat 09.30 sıralarında Gültepe Mahallesi Farabi Caddesi üzerinde meydana geldi. İhsan Yıldırım idaresindeki otomobil kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Otomobil önce kaldırıma ardından cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin duvarına çarptı. Kazada sürücü İhsan Yıldırım şans eseri yara almazken otomobil ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Otomobilin kontrolden çıkarak iş yerine çarpma anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İhsan Yıldırım Sivas Haberler

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