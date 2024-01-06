Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünde 'Fener Alayı' düzenlendi

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde 'Fener Alayı' yürüyüşü düzenlendi.

Milli Mücadele zaferinin 102. yılında Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen fener alayı yürüyüşünde Belediye Mehter Takımı, seslendirdiği marşlar ile katılımcılara coşku dolu bir gün yaşattı. Ellerinde fener ve Türk bayraklarıyla coşku dolu yürüyüşe katılan Belediye İzcilik Kulübü üyeleri, 'En Büyük Türkiye', 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' sloganlarıyla destek verdiler. Katılımın yoğun olduğu fener alayı yürüyüşüne ellerinde Türk bayrakları ve alkışlarla vatandaşlar da destek verdi.

Osmaniye Şehitler Anıtı Açık Hava Müzesinde tamamlanan yürüyüş mehter takımı konseri ile devam etti. Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, "Şehitler Diyarı Osmaniye'mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102.yılını hep birlikte coşkuyla kutluyoruz. Sonsuza kadar bağımsız ve bir işgale uğramadan kutlayacağız. Osmaniyeliler asla vatana göz dikene saldırana geçit vermez. Bundan Sonrada sonsuza kadar bu topraklar Türk'ün vatanı olarak kalacaktır. Katılımlarından dolayı sevgili gençlerimize ve herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Program havai fişek gösterisi ile son buldu. - OSMANİYE