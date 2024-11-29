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Osmaniye'de Kadın Girişimciden Zeytinyağı İhtisas Tesisi

Osmaniye'de Kadın Girişimciden Zeytinyağı İhtisas Tesisi
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Devletten aldığı destekle Osmaniye'nin Şekerdere köyünde zeytinyağı üretim tesisi kuran kadın girişimci Ayşe Pınar Tümüklü, kendi markasını yaratma ve yağını iç ve dış pazara sunma hedefinde. Tesis, kadınlara istihdam sağlayarak köyün ekonomik kalkınmasına katkıda bulunuyor.

Osmaniye'de devletten aldığı destekle köyüne zeytinyağı üretim tesisi kuran kadın girişimci, markalaşarak kendi yağını iç ve dış pazara sunmayı hedefliyor.

Osmaniye'nin Şekerdere köyünde devlet desteğiyle zeytinyağı üretim tesisi kuran girişimci Ayşe Pınar Tümüklü, kendi markasını oluşturup tüketiciye ulaşmayı hedefliyor. Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'na hazırladığı projeye hibe desteği alan Tümüklü, köyündeki kadınlara da istihdam sağladı. Ağırlıkla kadınların çalıştığı tesiste zeytinlerini hasat eden çiftçilere sıkım hizmeti sunan Tümüklü, aynı zamanda da markalaşarak kendi yağını iç ve dış pazara sunmayı hedefliyor.

"Osmaniye gelecekte zeytinde söz sahibi olacak "

Geleceğin zeytin dünyası olacağını ve Osmaniye'nin de burada söz sahibi olduğunu düşündüğü için böyle bir tesis kurduğunu söyleyen Ayşe Pınar Tümüklü, "Osmaniye Şekerdere köyüne, kendi memleketime doğduğum büyüdüğüm yere zeytinyağı tesisiyle ilgili 2023 yılında başlayan ve bu yıl tamamıyla aktif hale gelen bir zeytinyağı tesisi kurduk. Burası sıkım ve şişeleme üzerine kuruldu. Kendim daha öncesinden mobilya üretimi ve ihracatı yapmaktaydım Gaziantep'te. Kendi memleketime de ayrıca bir yatırım yapmak istedim. Geleceğin zeytin dünyası olduğuna inandığım ve geleceğin söz sahibi olacağı Osmaniye'de zeytin sektöründe kendi köyümdeki insanlara iş imkanı sağlamak için kadın ağırlıklı bir işletme kurduk ve kadın ağırlıklı bir işletme olarak devam edecek. Tabii ki erkeklerimiz de bizlerimiz için önemli ama köyümüz kadınlarının aktif olarak artık iş hayatında yer sahibi olmasını istiyoruz çünkü dünya artık herkesin eşit bir şekilde çalışması gerektiği bir dönemdeyiz" diye konuştu.

"Hedefim zeytin ve zeytinyağının ihracatını artırmak"

Amacının hibe desteği ve kendi sermayesi ile kurduğu tesiste zeytin ve zeytinyağı ihracatını artırmak olduğunu söyleyen Tümüklü, "Tarım Bakanlığından yaklaşık 3 buçuk milyonluk bir destek aldık ama bunun dışında da kendimiz de sermaye koyarak buraya ciddi anlamda bölgenin en hijyen en temiz ve ileriye dönük bir tesis oldu. Hatta ileriye dönük en büyük hedeflerimizden bir tanesi bölgenin zeytin ve zeytinyağını ihracata göndermek. Almanya'ya iki yıl üst üste yeşil zeytin gönderdik ve çok beğenildi. Şimdi de Amerika, Norveç, İsviçre, Somali'ye ve İngiltere'ye 5 ülkeye numune gönderdik. Amerika'dan çok fazla güzel, olumlu sonuç geldi. Analizlerini istiyor, analizlerini yapıp ondan sonra diğer numunelerimizi gönderip kendilerinin adına şişeleme yapacağız" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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