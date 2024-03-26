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Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kan bağışçılarına badem fidanı hediye edildi

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Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kan bağışçılarına badem fidanı hediye edildi

21-26 Mart Orman Haftası münasebetiyle Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ve Türk Kızılay Bilecik İl Merkezi arasında gerçekleştirilen işbirliği kapsamında 'Birbirimize candan bağlıyız' sloganıyla kan bağışı organizasyonu gerçekleştirildi. Kan bağışına gelen vatandaşlara Orman İşletme Müdürlüğü tarafından badem fidanı hediye edildi. Fidanlar vatandaşlara Türk Kızılay İl Merkezi Başkanı Sevcan Uzun ve personellerimiz tarafından takdim edildi.

"Vatandaşlarımızı kan bağışı konusunda bilinçlendirerek teşvik ediyoruz"

Etkinlik sonrası açıklama yapan Sevcan Uzun, "2024 yılından itibaren birbirimize candan bağlıyız diyerek vatandaşlarımızı kan bağışı konusunda bilinçlendirerek teşvik ediyoruz. Çünkü kan acil değil sürekli bir ihtiyaç olması ve kanın yerine hastaya nakledilebilecek herhangi bir tıbbi malzeme olmaması nedeniyle kan bağışı konusuna dikkat çekiyoruz. 21-26 Mart Orman Haftası olması nedeniyle de düzenlemiş olduğumuz kan bağışı programına Bilecik Orman İşletme Müdürlüğümüz destek vererek kan bağışında bulunan vatandaşlara badem fidanı hediye edildi " ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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