HABER: Gençağa KARAFAZLI

(ORDU) – Ordu'nun Korgan ve Aybastı ilçelerindeki yaylalarda sürdürülen maden arama ve sondaj çalışmalarına yönelik tepkiler sürüyor. Taşzemin Madencilik şirketine, Çevre Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandığının ortaya çıkmasının ardından KAKÇEV üyeleri ile YENİ Parti Korgan İlçe Başkanı Turan Ateş ve MHP Korgan İlçe Başkanı Yüksel Dere, sondaj çalışmalarının yürütüldüğü yaylalarda incelemelerde bulundu. Bölgedeki tahribata dikkati çeken Turan Ateş, "Ceza verilmesinin bir kıymeti yok. Önemli olan bu işin durdurulması" dedi.

Heyet, yaylalarda bulunan iki ayrı sondaj alanını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi ve bölgedeki durumu fotoğrafladı. İncelemelerin ardından açıklama yapan YENİ Parti Korgan İlçe Başkanı Turan Ateş, şirkete idari para cezası uygulanmasının yeterli olmadığını belirterek maden arama ve sondaj faaliyetlerinin tamamen durdurulmasını istedi.

Sondaj alanlarında karşılaştıkları manzaranın kendilerini üzdüğünü ifade eden Ateş, madencilik faaliyetlerinin devam etmesi halinde bölgenin doğal yapısının ve geçim kaynaklarının zarar göreceğini savundu. Yaylacılık, hayvancılık ve fındık üretiminin tehdit altında olduğunu belirten Ateş, şunları söyledi:

"CEZA VERİLMESİNİN BİR KIYMETİ YOK, ÖNEMLİ OLAN BU İŞİN DURDURULMASI"

"Bugün bölgeye gelerek burayı yerinde gördük. İki ayrı sondaj alanını ziyaret ettik ve bu alanlarda fotoğraflar çektik. Ancak karşılaştığımız manzara gerçekten içler acısı. Doğaya büyük zarar verilmiş, neredeyse geriye hiçbir şey bırakılmamış.

Dünkü haberlerde, doğaya verilen zarar nedeniyle ceza kesildiği ifade ediliyor. Ancak bu cezaların hiçbir anlamı yok. Çünkü önemli olan ceza vermek değil, bu faaliyetleri tamamen durdurmaktır.

Biz bu konuda tüm derneklerden, siyasi partilerden ve toplumun her kesiminden destek bekliyoruz. Halkımızın bu konuda duyarlı olması ve yaşananlara sahip çıkması gerekiyor.

Eğer burası maden sahası olarak satışa çıkarılır ve burada madencilik faaliyetlerine başlanırsa yaylamız da ilçemiz de ovamız da yok olacak. Hayvancılık, fındıkçılık ve bölgenin diğer geçim kaynakları da büyük zarar görecek. Kısacası burada yaşamı mümkün kılan hiçbir şey ayakta kalmayacak.

Bundan sonraki süreçte bu mücadeleyi yeniden gündeme taşıyabilir miyiz, vatandaşlarımızla tekrar bir araya gelerek bu faaliyetlere hep birlikte 'Dur!' diyebilir miyiz, bunun yollarını arayacağız. Buradan tüm vatandaşlarımıza çağrımızdır: Lütfen bu konuda duyarlı olun, yaşadığımız doğaya ve bölgemize sahip çıkın. Bu mücadele hepimizin mücadelesidir."

Kaynak: ANKA