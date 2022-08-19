Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu haberi! İzmitliler, Perşembe Sinemalarında 'Süt Kardeşler'i İzledi

Ordu haberi! İzmitliler, Perşembe Sinemalarında 'Süt Kardeşler'i İzledi

Edinilen Ordu gelişmesine göre İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen 'İzmit Unutmaz' programları kapsamında başlatılan Perşembe Sinemaları, 'Süt Kardeşler' filminin gösterimiyle devam etti.

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen 'İzmit Unutmaz' programları kapsamında başlatılan Perşembe Sinemaları, 'Süt Kardeşler' filminin gösterimiyle devam etti.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Perşembe Sinemaları etkinliği geçen akşam saat 20.00'de Sabri Yalım Parkı'nda 'Süt Kardeşler' filminin gösterimiyle sürdü. Gösterim öncesi vatandaşlara popcorn ikramında bulunuldu.

İzmitliler, İZMEK kursiyerleri tarafından yapılan el emeği ürünlerin sergilendiği stantların da kurulduğu Sabri Yalım Parkı'nda keyifli saatler geçirdiler.

Kaynak: ANKA / Yerel

Kocaeli Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title