Ordu haberi! İzmitliler, Perşembe Sinemalarında 'Süt Kardeşler'i İzledi Edinilen Ordu gelişmesine göre İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen 'İzmit Unutmaz' programları kapsamında başlatılan Perşembe Sinemaları, 'Süt Kardeşler' filminin gösterimiyle devam etti. İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen 'İzmit Unutmaz' programları kapsamında başlatılan Perşembe Sinemaları, 'Süt Kardeşler' filminin gösterimiyle devam etti. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Perşembe Sinemaları etkinliği geçen akşam saat 20.00'de Sabri Yalım Parkı'nda 'Süt Kardeşler' filminin gösterimiyle sürdü. Gösterim öncesi vatandaşlara popcorn ikramında bulunuldu. İzmitliler, İZMEK kursiyerleri tarafından yapılan el emeği ürünlerin sergilendiği stantların da kurulduğu Sabri Yalım Parkı'nda keyifli saatler geçirdiler. Kaynak: ANKA / Yerel Kocaeli Yerel Haberler

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