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Ordu'da bentonit madeni için açılan dava görüldü

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GENÇAĞA KARAFAZLI

Ordu'nun Ulubey ilçesinin Yeni Sayaca ve Çatallı Mahallerindeki bentonit madeni için verilen 'ÇED Gerekli Değildir' kararına karşı açılan davanın duruşması Ordu İdare Mahkemesi'nde yapıldı. Yeni Sayaca Platformu Sözcülerinden Resul Ses, "Bizim mücadelemiz Yeni Sayaca Mahallesi'yle yakılmış bir meşaledir, bu meşale yüzde 74'ü maden karanlığına teslim edilen Ordu'ya bir ışık olacaktır" dedi.

Ordu'da bentonit madeni için verilen "ÇED Gerekli Değildir" kararına Ordu Çevre Derneği ve Yeni Sayaca mahallesinden 60 kişi dava açtı.  Ordu İdare Mahkemesi'nde görülen duruşmanın ardından açıklamalarda bulunan Yeni Sayaca Platformu Sözcülerinden Resul Ses, şunları söyledi:

"Ulubey'in göbeğinde daha önce hiçbir köy tarafından yapılmayan, yerel bir toplulukla, gurbette desteğe gelen köylülerimizle birlikte bu kadar komplike bir eylem ortaya koymamız çok büyük bir mana taşımaktadır. Bu işin ne kadar dönülmez bir noktaya geldiğinin aleni bir ilanıdır. O kadar bir bütün olduk ki bir ucu Ulubey'de bir ucu Altınordu'da olan köyümüzün dört bir yanında aynı coşkuyla toplantılar, etkinlikler gerçekleştirdik. Alanda hazır bekledik. Keşif için gelen heyeti çok bilinçli izledik, her sözü anlamaya çalıştık, her soru işaretimize cevap aradık. Bu 9 aylık sürecin bize gösterdikleri ve kendimize olan inancımızla çok rahatlıkla söyledik ki bu işin sonunda kazanan biz olacağız.

"MÜCADELEMİZ YAKILMIŞ MEŞALEDİR"

Bizim mücadelemiz Yeni Sayaca Mahallesi'yle yakılmış bir meşaledir, bu meşale yüzde 74'ü maden karanlığına teslim edilen Ordu'ya bir ışık olacaktır. Bizler azim, inanç ve birikimimizle birlikte her an, her yerde oluşacak maden talanına karşı olacağız. Civar ilçe ve köylerdeki vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu buradan duyurmak istiyoruz.  Bu sürecin en başından itibaren yanımızda bulunan ve bizlere bilgi, birikimleriyle destek olan çok kıymetli Ordu Çevre Derneği yönetimine sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Buraya gelenlere teşekkür ediyoruz."

Kaynak: ANKA / Yerel

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