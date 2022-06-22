Op. Dr. Yeşim Edirne : "Sünnetin doğumdan sonraki ilk 2 yılda yapılması daha uygun"

DENİZLİ Çocukluk çağında en sık yapılan cerrahi işlemlerin başında gelen sünnet işlemi, okulların kapanmasıyla birlikte hız kazandı. Denizli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yeşim Edirne de sünnette yapılacak cerrahi işlemin çocukta psikolojik travma oluşturmadan hijyenik şartlara uygun gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yeşim Edirne sünnet hakkında bilinmesi gerekenlerle ilgili uyarılarda bulundu. Sünnetin ciddi bir cerrahi girişim olduğunu ve hafife alınmaması gerektiğini söyleyen Edirne; "Toplumumuz tarafından yüksek önemde olan sünnet işleminin hastane ortamında ve ameliyathane koşullarında alanında uzman kişiler tarafından yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde sağlık için uygulanan basit bir cerrahi işlem olan sünnet, çocuğun tüm yaşamını etkileyebilecek önemli problemlere yol açabilir. Sünnet öncesinde çocuğun mutlaka bir uzman tarafından muayene edilmesi gerekmektedir. Muayene esnasında bebeklerde hipospadias(doğuştan yarım sünnetli), eğrilik ya da dönüklük gibi sorunlar tespit edilirse sünnet işlemi yapılmamalıdır. İlerleyen aylarda düzeltici cerrahi işlem ile birlikte hem sorun çözülür, hem sünnet işlemi uygulanabilir" dedi.

"Sünnet tıbbi olarak her yaşta yapılabilmektedir"

Yeni doğan bebeğin doğar doğmaz sünnet edilmesinin doğru bir yaklaşım olmadığını, yeni doğan bebekte sarılık, kilo kaybı, emme, yutma sorunu gibi problemlerin görülebileceğini sünnet için bu sürenin geçilmesinin daha uygun olacağını belirten Op. Dr. Yeşim Edirne; "Sünnet tıbbi olarak her yaşta yapılabilmektedir. Psikolojik travmanın ve enfeksiyon riskinin en aza indirilmesi açısından doğumdan sonraki ilk 2 yıl içerisinde yapılması daha uygundur. Özellikle 2-6 yaş aralığında sağlık açısından bir gereklilik arz etmiyorsa çocukların cinsel kimlik kazanım dönemi olduğundan ve çocukta oluşabilecek psikolojik travmalardan dolayı lokal anestezi ile sünneti çok tavsiye etmiyoruz. Genel anestezi altında hafif sedasyonla yapılan müdahaleler çocuklarımız için daha uygun olmaktadır. Yine 7 yaşından ergenlik döneme kadar yapılacak sünnet, çocuğun toplumum bir üyesi olduğunu fark etmesini sağlayarak gelişimi için önemlidir" dedi.

Bebeklik döneminde yapılan sünnetlerin iyileşmelerinin daha hızlı olduğunu ve bebek bezli olduğu için de bakımının kolay olduğunu anlatan Op. Dr. Yeşim Edirne; " Sünnetten iki saat sonra beslenmeye başlanabilir. Ameliyat sonrasında hekim tarafından son kontrol yapılır. Sünnet sonrası çocuklar normal hayatına hemen dönebilir. Ameliyattan sonra reçete edilen antibiyotik içerikli kremle işlem yapılan bölgeye pansuman yapılır. Beklenmeyen bir durum görüldüğünde de hemen sağlık tesisine müracaat etmek gerekir" dedi.