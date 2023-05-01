Önde LGBT pankartı, arkasında Türk bayrağı

Bolu'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin katılımıyla kutlandı.

Bolu'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin katılımıyla kutlandı. Bolu Halk Evi'nin LGBT bayraklı pankartının ardından CHP İl Teşkilatı dev Türk bayrağı ile yürüdü.

Bolu'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü çerçevesinde KESK, Eğitim-Sen, Türkiye İşçi Partisi, SOL Parti, CHP, Türkiye Komünist Partisi, Bolu Halk Evi, SES, TMMOB ve EMEP'in katılımıyla kutlama ve yürüyüş gerçekleştirildi. Demokrasi Meydanı'nda başlayan yürüyüş, İzzet Baysal Caddesi üzerinde devam etti. Bolu Halk Evi'nin LGBT bayraklı pankartının ardından CHP İl Teşkilatı dev Türk bayrağı ile yürüdü. Yürüyüş esnasında çeşitli sloganlar da atıldı. Siyasilerin de yer aldığı yürüyüş, sorunsuz şekilde Kent Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüşün ardından Kent Meydanı'nda 1 Mayıs için ayrılan özel alanda basın açıklaması yapıldı. - BOLU