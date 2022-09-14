Niğde yerel haberleri... Niğde Elması Yurt Dışına İhraç Ediliyor

Niğde haber... Elma üretiminde en büyük paya sahip kentlerden Niğde’de, hasadı yapılan elmalar yurt dışına ihraç ediliyor. Niğde Elma Üreticileri Birlik Başkanı Atilla Kaplan, “İlimizde üretilen elma çeşitlerimiz Arap ülkelerinin yanı sıra Ortadoğu ve Uzakdoğu ülkelerine ve Rusya’ya ihraç ediliyor. Elma üretiminde rekolte, kalite ve aroma anlamında iddialı bir iliz Türkiye genelinde” dedi.

ENES CAN ÖZMEN

Elma üretiminde en büyük paya sahip kentlerden Niğde'de, hasadı yapılan elmalar yurt dışına ihraç ediliyor. Niğde Elma Üreticileri Birlik Başkanı Atilla Kaplan, "İlimizde üretilen elma çeşitlerimiz Arap ülkelerinin yanı sıra Ortadoğu ve Uzakdoğu ülkelerine ve Rusya'ya ihraç ediliyor. Elma üretiminde rekolte, kalite ve aroma anlamında iddialı bir iliz Türkiye genelinde" dedi.

Elma üretiminin önemli merkezlerinden Niğde'de elma hasadı başladı. Niğde Elma Üreticileri Birlik Başkanı Atilla Kaplan, ağustos ayı içerisinde başlayan elma hasadının ekim ayının sonuna kadar devam edeceğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Niğde bölgesinde daha çok Gala, Golden, Skarlet gibi elma çeşitlerimiz bulunmakta. Türkiye, dünyada elma üretiminde 4 milyon 500 bin ton üretimle 3'üncü sırada yer alıyor. Niğde ise elma fidanı bakımından Türkiye'de birinci, üretimde Türkiye'de ikinci sırada" dedi.

"TÜRKİYE ELMA ÜRETİMDE 3'ÜNCÜ SIRADA"

Ülke olarak yaklaşık 4 milyon 500 bin ton elma üretimi yapıyoruz. Çin, ABD, Türkiye, Polonya, İtalya ve Hindistan gibi ülkeler aynı üretimine sahip. Ülke olarak ürettiğimiz 4 milyon 500 bin ton elma üretiminin içerisinde ihracatımız çok fazla değil. Niğde'de elma üretimimiz yeni bahçelerin kurulmasıyla artıyor, geçen yıl 552 bin ton TÜİK verilerine göre. Ama bu yıl rekolte beklentimiz 600 bin ton civarında. Devletimizin bahçe kurulumu tesislerine verdiği destekler var ama üretimimiz de arttı ve bunu ihraç etmemiz lazım ve bunun içinde ihracatın desteklenmesini bekliyoruz. Ülkemizde elma üretiminde Niğde ağaç sayısına baktığımız da ilk sırada yer alırken, üretimde ise Isparta ilinden sonra ikinci sırada yer alıyor. Dış pazarın istediği elmaları biz Niğde'de kaliteli bir şekilde üretmeye devam ediyoruz. Bunun tanıtımını iyi yapıp bunun desteğini iyi yapılırsa hem devletimizin kazanması açısından hem de biz üreticilerin kazanması açısından son derece önemli bizim için.

"NİĞDE ELMASI YURT DIŞINA İHRAÇ EDİLİYOR"

İlimizde üretilen elma çeşitlerimiz Arap ülkelerinin yanı sıra Ortadoğu ülkelerine, Uzakdoğu ülkelerine ve Rusya'ya ihraç ediliyor. Elma üretiminde rekolte, kalite ve aroma anlamında iddialı bir iliz Türkiye genelinde. İlimizde üretilen elmalar yurt dışına gönderiliyor. Yüksek kaliteli elma üretimi yapmamızdan dolayı ilimizde üretilen elmaların çoğunluğu yurt dışına farklı noktalara ilimizdeki elmaları pazarlıyoruz."

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu kasabasında 2 bin 200 dekarlık alanda elma üretimi yapan SAS Tarım İşletme Müdürü Muhammet Kodo da "Elma bahçemizde 4 çeşit elma bulunmakta. Şu anda kırmızı Skarlet ve Golden elma çeşitlerimizin hasadını yapıyoruz. Bu yıl 2 bin 200 dekar elma bahçemizde yaklaşık 8 bin ile 10 bin ton arasında rekolte bekliyoruz. Ürettiğimiz elmalar Hindistan, Irak, Suriye ve Arap ülkelerine ihraç ediyoruz. Elma bahçemizde yaklaşık 500 işçi çalışmakta olup elma hasadımız ekim ayının sonuna kadar devam ediyor" dedi.