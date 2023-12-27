Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğrencileri Şehitler İçin Yürüyüş Düzenledi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencileri tarafından şehitler için düzenlenen yürüyüşte Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Üniversite Teşkilatı ile Ülkü Ocakları Üniversite Teşkilatı tarafından düzenlenen yürüyüşte, Kampüs Çarşı önünde toplanan öğrenciler, ellerinde döviz ve Türk bayrağı ile slogan atarak, 15 Temmuz Milli İdare Meydanına yürüdü.

15 Temmuz Milli İdare Meydanında yürüyüşü tamamlayan öğrenciler burada şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu ve ardından İstiklal Marşı okudu. Daha sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldıktan sonra öğrenciler tarafından şehitlere dua edildi. - NİĞDE