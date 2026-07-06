Haberler

NATO Zirvesi'nde Togg limuzinler hizmet verecek

NATO Zirvesi'nde Togg limuzinler hizmet verecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da kullanılacak Togg limuzinler, ATO Congresium ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasında delegasyonlar ve basın heyetlerinin ulaşımını sağlayacak.

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da kullanılacak Togg limuzinler, ATO Congresium ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasında delegasyonlar ve basın heyetlerinin ulaşımını sağlayacak.

Başkent Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi kapsamında ulaşım hizmetlerinde 10 adet Togg T10X'in limuzin modeli görev alacak. Yerli ve milli araçlar, ATO Congresium ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasında delegasyonlar ve basın heyetlerinin ulaşımını sağlayacak.

Zirve boyunca kullanılacak Togg limuzinler, sadece iki nokta arasındaki ulaşımda değil, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisindeki protokol taşımalarında da hizmet verecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da programı kapsamında Togg limuzini kullanması öngörülüyor.

Tam elektrikli yapıya sahip olan ve tek motorla çalışan araçlar, yaklaşık 50 kilometre azami hızla hizmet verecek. Araçlar şoför dahil 8 kişilik kapasiteye sahip.

Öte yandan, araçlarda, Türk bayrağından ve Selçuklu mimarisinden ilham alınarak tasarlanan renkler tercih edildi. Dijital gösterge ekranında dalgalanan Türk bayrağı animasyonu yer alırken, araca binildiğinde yolcuları radyoda çalan İstiklal Marşı karşılayacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump, Anıtkabir'i ziyaret edecek mi? Programı netleşti

Trump'ın Ankara programı belli oldu! Anıtkabir kararı değişti
TOGG'dan tarihi görev! Limuzin modeli NATO Zirvesi'nde hizmet verecek

Ankara'da ilk kez sokağa indi! Markayı fark eden gururunu saklamıyor
Ankara'daki NATO Zirvesi'ne saatler kala Trump'tan Meloni'yi çıldırtacak paylaşım

Ankara'daki NATO Zirvesi'ne saatler kala Trump'tan olay paylaşım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarkan yaza imaj değişikliğiyle girdi

Tarkan'dan yıllar sonra radikal değişim
Roma kralının değil doğudaki bir aşiret ağasının malikanesi! Maliyeti dudak uçuklattı

Roma kralının değil doğudaki bir aşiret ağasının malikanesi
İstanbul'da kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kanala ittiler

İstanbul'da kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kanala ittiler
Çin'in Pasifik'teki füze testi 3 ülkeyi alarma geçirdi! Tepkiler peş peşe geldi

Pasifik'te sular ısındı! Çin'den dünyayı alarma geçiren adım
Kredi kartı kullanan milyonlara kötü haber! Ücretler cep yakacak

Kredi kartı kullananlar aman dikkat! Bu adımı atlayanlar yandı
Trump'ın hamlesi Dünya Kupası'na damga vurdu! Tepkiler peş peşe geldi

Dünya Kupası'nda deprem! Trump'ın telefonu tüm dengeleri alt üst etti
TRT'den yeni gaf! Yıldız futbolcunun ülkesi değişti

TRT'den yeni dünya kupası gafı! Yıldız futbolcunun ülkesi değişti