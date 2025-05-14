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NATO, Türkiye'deki Dışişleri Bakanları Toplantısında Yusuf Dikeç'i Ön Plana Çıkardı

NATO, Türkiye'deki Dışişleri Bakanları Toplantısında Yusuf Dikeç'i Ön Plana Çıkardı
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NATO, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na yönelik hazırladığı videoda, 2024 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç'e yer verdi. Dikeç, Türkiye'nin coğrafi konumuna ve NATO'nun önemi üzerine konuştu.

NATO, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı için hazırladığı videoda Yusuf Dikeç'e yer verdi.

Türkiye, 14-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na ev sahipliği yapıyor. Toplantı nedeniyle sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan NATO, videoda 2024 Yaz Olimpiyatları'nda havalı tabanca karma takımda Türkiye'ye gümüş madalyayı getiren ve atış tarzı ile dünyada ses getiren Yusuf Dikeç'e yer verdi. Videoda Türkiye'nin coğrafi konumu, NATO'nun en büyük ikinci ordusu oluşuna vurgu yapan Dikeç, gelecek yıl NATO zirvesinin Türkiye'de gerçekleşeceğini kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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