Merkez Bankası Başkanı Karahan: 2025 yılı sonu için enflasyon tahminimiz yüzde 24

İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini
İstismar sonucu öldürülen Sıla bebek davasında karar

İstismar sonucu öldürülen Sıla bebek davasında karar
Ankara'da sahte içki bilançosu: 33 kişi hayatını kaybetti

Sahte içki kabusu İstanbul'dan Ankara'ya sıçradı: 33 ölü var
Bakanlık 81 ile yazı gönderdi: Hastanelerde sahipsiz hayvan olmayacak

Bu görüntüler sonrası Bakanlık 81 ile yazı gönderdi

Nafakanın Süreli Hale Getirilmesi Tartışmaları Devam Ediyor

Nafakanın Süreli Hale Getirilmesi Tartışmaları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Babasız Bırakılan Çocuklar, Çocuksuz Babalar Derneği Başkanı İbrahim Aksoy, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan nafaka düzenlemesine dair değerlendirmelerde bulundu. Süresiz nafakanın adaletsizlik yarattığını belirten Aksoy, nafakanın evlilik süresine göre süreli hale getirilmesinin huzur getireceğini savundu.

Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki 'nafaka' düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Babasız Bırakılan Çocuklar, Çocuksuz Babalar Derneği Başkanı İbrahim Aksoy, "Nafakanın süreli hale getirilmesi, tartışma ve çatışmaları önleyecek, insanlara büyük ölçüde huzur getirecek. Şu andaki Strateji Belgesi'ne dair aldığımız bilgiler; nafakanın 1,3,6 yıl gibi sürelerle sınırlandırıp bir çözüme kavuşturulmasıdır" dedi.

Adalet Bakanlığı tarafından, 2025-2029 yıllarını kapsayan 5 amaç, 45 hedef ve 264 faaliyetten oluşan Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında, bir süredir gündemde olan 'süresiz nafaka' konusunda birtakım değişikliklere gidiliyor. AK Parti hükumeti, 'süresiz nafaka' uygulamasının yerine 'evlilik süresine göre nafaka' verilmesine ilişkin çalışma başlattı. Yeni düzenlemeye dair değerlendirmelerde bulunan Babasız Bırakılan Çocuklar, Çocuksuz Babalar Derneği Başkanı İbrahim Aksoy, "Boşanan eşlerin süreç içinde bağlarının birbirinden tamamen kopması gerekirken ne yazık ki 'süresiz nafaka' nedeniyle ilişki devam ediyor. Bu sürecin içinde her yıl artırım davaları ya da her iki eş arasında şiddete varan olayların olmasına sebep oldu. Nafakanın süreli hale getirilmesi, tartışma ve çatışmaları önleyecek, insanlara büyük ölçüde huzur getirecek. Şu andaki Strateji Belgesi'ne dair aldığımız bilgiler; nafakanın 1,3,6 yıl gibi sürelerle sınırlandırıp bir çözüme kavuşturulmasıdır" diye konuştu.

"Süresiz nafaka adaletsizlik"

Çevresinde nikah yapmış ve boşanmış insanların yıllardır nafaka ödediğinden bahseden Aksoy, şunları kaydetti:

"Bu durum bence insanlar açısından büyük bir stres kaynağı, süreklilik arz eden bir taciz unsuru ve bir adaletsizlik. Özellikle çok kısa süreli evliliklerde bunun çözümü mutlaka gerekli. Çünkü insanlar huzura kavuşabilmeli."

"Bağ koparsa kadına da erkeğe de huzur sağlanır"

"Kadının bağımsızlaşması açısından nafakanın sınırlı olması önemli" diyen Aksoy, "Kendi hayatını sürdüremeyecek durumdaki kadınlara, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfı büyük ölçüde destek oluyor. Buralara müracaat edip maddi şartları iyi olmayan kadınlar, oralardan destek alabilmektedir. Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, nafaka konusunda olaya müdahil olup bağın kopmasında yardımcı olursa, kadına da erkeğe de huzur sağlanmış olur. Kadına belirli bir süre nafaka ödendikten sonra kadın bir iş alanı bulup orada çalışmaya başlayamıyorsa, devletimiz müdahale edip kadına destek vermesi gerekmektedir. Bu da yasal bir zorunluluk. Ancak bunu fiili olarak hayat içinde görmek mümkün değil" açıklamalarında bulundu.

"Cezalar insan hakları ihlaline sebep olan nitelikte"

Boşanma sırasında her iki tarafın da hak arama mücadelesi içine girdiğini anlatan İbrahim Aksoy, "Kadın nafakayı alamazsa, icra ceza davası açıyor. Bu ilerleyen süreçte, erkeğin maddi gücü ödemeye müsait değilse hapis cezasıyla sonuçlanabiliyor. Ancak, Uluslararası İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin kullanılmasına dair Avrupa Sözleşmesi'nin 4'üncü Protokolü Madde 1'e istinaden; 'Hiçbir kimse maddi borcundan dolayı özgürlüğünden yoksun bırakılamaz' hükmü mevcuttur. Bu cezalar insan hakları ihlallerine sebep olan nitelik taşımaktadır" ifadelerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Yapay zeka sayesinde trafik cezasından kurtuldu
img

Trabzonspor'un ezeli rakibine "Evet" dedi
img

Zelenskiy'den savaşa son verebilecek karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milletvekillerine trafikte 'ömür boyu' ceza muafiyeti

Bu karar çok tepki çeker! Vekillere süper bir ayrıcalık daha
Gıdada hile yapmayan 19 il belli oldu

Örnek teşkil ediyorlar! İşte gıdada hile yapılmayan 19 il
İsrail basını yazdı: Füzeler Türkiye'ye doğru yola çıktı, Atina alarma geçti

Füzeler Türkiye'ye doğru yola çıktı! Komşunun uykuları kaçtı
Çok kuvvetli kar yağışı geliyor! 19 şehre sarı kodlu uyarı

Çok kuvvetli kar yağışı geliyor! 19 şehre sarı kodlu uyarı
Jandarma yol kontrolünde bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü

Jandarma bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü
ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği 'Bombaların Anası'nı sonunda teslim ediyor

Trump, İsrail'in 25 yıldır ısrarla istediği bombayı teslim ediyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.