MW Phokaia Uluslararası Yelken Şenliği Foça'da Başlıyor

İzmir'in Foça ilçesinde ilki geçen yıl düzenlenen MW Phokaia Uluslararası Yelken Şenliği'nin ikincisi, bu yıl Midilli Adası'ndan Yunanlı yelkencilerin de katılımıyla 27-28 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği(ETİK) Başkanı, Türkiye Otelciler Federasyonu(TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler şenliğin, sabırlı bir plan dahilinde Kuzey Ege'nin ve ülke denizlerinin yat ve yelken turizmine açılmasını hedeflediğini açıkladı. Şenliğin ana sponsoru MW Beach Resort Genel Müdürü Bilge Durdu İşler ise iki yaka insanının birlikte bir şeyler başarmak isteğine dikkat çekti.

İlk şenliğin etkili bir tanıtıma imza attığını ve çok ses getirdiğini belirten ETİK Başkanı İşler bu yılın hazırlıklarının tamamlandığını ve önümüzdeki yıl için yeni hedefin belirlendiğini söyledi. ETİK Başkanı İşler, "MW Phokaia Yelken Şenliği'nin bu yıl ikincisini yapıyoruz. Birincisini geçen yıl sadece kendi bölgemizdeki yat ve yelken kulüplerimizle yaptık. Çok etkili bir tanıtım oldu ve büyük ses getirdi. Bu yıl Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki dostlarımızı da işin içine kattık. Uluslararası bir nitelik kazandırdık. Önümüzdeki yıl daha da genişleteceğiz. Sadece bölgesel dinamiklerin değil, ülke turizmimizin başta gelen kurum ve kuruluşlarının da maddi, manevi destekleriyle asıl amacımıza doğru yol almaya devam edeceğiz. Amacımız ve hedefimiz Ege'yi turizmde hak ettiği ve olması gereken noktalara taşırken ülkemizin turizmde rekabetçi gücüne güç katmaktır. Bütün yaptıklarımız, sabırlı bir plan dahilinde bu algıyı yerleştirmek ve kendimizi tanıtmanın basamaklarıdır. Türkiye de ve özellikle Ege'de turizm sadece deniz, kum, güneş değildir. Turizmi destekleyici unsurlardan biri de yat ve yelken turizmciliğidir. Önümüzdeki yıl şenliğimizi, katılımcı sayısı ve içerik bakımından daha da genişleterek, Kuzey Ege'nin yat ve yelken turizmi için en uygun bölgelerden biri olduğunu pekiştirirken, aslında üç tarafı denizlerle kaplı ülkemizin her denizinin yat ve yelkenle tanışmasının kapısını da aralamaya çalışacağız. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile birçok kurum ve kuruluştan destek alarak, genişletilmiş uluslararası bir festival havasında, bölgemiz ve ülkemiz turizmine çeşit ve zenginlikler katacağız" dedi.

"İki yakanın insanı birlikte başarmak istemektedir"

MW Beach Resort Genel Müdürü Bilge Durdu İşler'de Midilli Açık Deniz Yelken Kulübü yetkilileri ile fevkalade güzel bir çalışma yaptıklarını söyledi. Bilge Durdu İşler, "MW Phokaia Beach Resort olarak konseptimize çok uyan bu şenliği seçtik. İlkinde insanların bu konuya ne kadar hevesli olduğunu gördük. Katılımcılar, özellikle Türkiye'nin güneyinde bunu çok yaptıklarını ama Kuzey Ege'de bunun yapılmadığını, geçen yıl yapılanı yıllardır umut ve özlemle beklediklerini ifade ettiler. Bu sene etkinliği daha da geliştirdik. Midilli Açık Deniz Yelken Kulübü (LOIATH) yetkilileri Marianna Douka ve Nikolaos Petsis ile fevkalade bir çalışma yaptık. Onların da katılımıyla bu yıl denizlerimizde kuğular gibi süzülerek dostluk rüzgarları estirecek 100'e yakın tekneyle dünyaya etkin mesajlar vereceğiz. Bunlardan biri "Kuzey Ege bu iş için en ideal yerdir", diğeri ise "iki yakanın insanı dosttur, kardeştir ve birlikte bir şeyleri başarmak istemektedir" olacaktır. Komşu komşunun elinden tutmaktadır. Buna benzer etkinlikler hem Foça'mızın hem ülkemizin tanıtımına katkı sunmaktadır. Ege Denizi'nin zenginliği, doğal güzellikleri, paha biçilmez değerleri bir kez daha gözler önüne serilmektedir. Başta, İstanbul, Çanakkale illerimiz olmak üzere, yurtiçi ve yurtdışından bu etkinliği izlemek için gelenler vardır. Bu turizmimize artı değer katmaktadır. Bazıları Foça'yı hayatlarında ilk kez görmekte ve yeniden yeniden gelmelerin hikayelerine ortak olmaktadır. Bunu denizin bereketi ve cömertliği olarak kabul ediyoruz. 27 Eylül 2025 görsel bir şölenin, el ele vermenin, dünyaya dostluk ve barış selamı göndermenin günüdür. Bu dostluğa ve selama ortak olmak isteyen herkesi Foça'ya bekliyoruz" dedi. - İZMİR