Muş'ta 'Közde Çay Elde Kitap' Projesi Başlatıldı

MUŞ (İHA) – Muş'un Hasköy Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile ilçede herkese kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için "Közde Çay Elde Kitap" projesi başlatıldı.

Muş'un Hasköy ilçesinde saat 11.11'de "Közde Çay Elde Kitap" projesi çerçevesinde ev, kahvehane, kurum ve okullarda kitap okuma etkinliği düzenleniyor. "Közde Çay Elde Kitap" projesi ile ilçede vatandaşından esnafına, öğrencisinden bürokrasisine kadar herkes kitap okuyor. Vatandaşa kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve sevdirmek amacıyla başlatılan projeye ilçe halkı yoğun ilgi gösteriyor. Proje çerçevesinde oluşturulan ekip, kahvehanelere ve kurumlara kitap dağıttı. Vatandaş ile öğrenciler, haftanın belirli günleri saat 11.11'de evde, okulda, kahvehanede ve kurumlarda kitap okunuyor. İlçede kahvehanelerde vatandaşlar bir yandan çaylarını yudumlarken bir yandan ise kitap okuyor.

Anadolu Lisesindeki kütüphanede öğrencilerle bir araya gelerek kitap okuyan Hasköy Kaymakamı Mücahit Öztürk, 'Közde Çay, Elde Kitap' projesi kapsamında okulda öğrencilerle kitap okuduklarını ifade ederek, "Aynı saatte bütün kahvehanelerimizde, evlerimizde, kamu kurum ve kuruluşlarımızda eş zamanlı olmak üzere bir kitap okuma etkinliği planladık ve okuma saati gerçekleştirdik. İlçede köz çayına olan alışkanlığı kitap okumaya da taşımayı amaçladık. Buradaki amacımız aslında bu projenin isminden de anlaşıldığı gibi közde çay alışkanlığını yani ilçemizin çaya olan tiryakiliğini biz kitaba da taşımak istiyoruz. Bu manada projemize böyle bir isim verdik. Projemizde genel manada daha çok okuyan bir Hasköy ve okuduğunu daha iyi anlayarak derslerinde daha başarılı olan öğrenciler hedefliyoruz. İlçemizin ciddi bir manada çay alışkanlığı var ve közde çayı meşhur. Biz eğitim öğretimi hayatımızın dışına, sokağa, evlere taşımak istiyoruz. İlçemizde kitap okuma alışkanlığı, kitap okuma kültürünün yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Bu şekilde ilçemizin eğitim kalitesinin artacağını düşünüyoruz" dedi.

Daha çok okuyan, okuduğunu daha iyi anlayan bir Hasköy hedeflediklerini belirten Öztürk, "Okuduğunu anlayan bir öğrencinin her derste başarılı olacağına düşünüyorum. Bu manada projemizin ilçemize, öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. İnşallah güzel hedeflerimiz var, güzel sonuçlar alacağız. Daha çok okuyan, okuduğunu daha iyi anlayan bir Hasköy hedefliyoruz. İnşallah bu minvalde hareket edeceğiz" dedi.

Vatandaşların uygulamadan memnun olduğunu söyleyen kahvehane işletmecisi Ali Uslu ise kahvehaneye bırakılan kitapların vatandaşlar tarafından okunduğunu söyleyerek, "Müşterilerimiz hem kitap okuyup hem de çay içiyorlar. Burada hem köz çayının tadına varıyorlar hem kitap okuyorlar. Milletimiz bu uygulamandan memnun. Kaymakamımıza teşekkür ederim. Allah ondan razı olsun" şeklinde konuştu.

Kahvehanede kitap okuyan Fatih Bingöl de, bu uygulamanın hayata geçirilmesinden çok memnun kaldığını söyleyerek, "Kitabımı ve köz çayımı aldım, arkadaşlarımla kitap okuduk. Çok hoşumuza gitti. Kıştan dolayı bizim arkadaşlarımız, amcalarımız, büyüklerimiz boş olduklarından dolayı kahveye gelip köz çayının yanında kitaplarını okuyorlar. Devletimize minnettarız, çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Hasköy Said Nursi İmam Hatip Ortaokulunda projenin tanıtım yüzü olan öğrencilerden Hayrünisa Özsözlü de, kahvehanede kitap okuyarak vatandaşları teşvik ettiğini ifade ederek, "Ben bu projenin tanıtım yüzüyüm. Arkadaşlarımla beraber evleri ve kahvehaneleri gezerek kitap okuyoruz. Vatandaşlarımıza tanıtıyoruz" dedi. - MUŞ