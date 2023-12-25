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Muradiye beyaza büründü

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Van'ın Muradiye ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, okullar tatil edildi ve çocuklar kartopu oynadı. Muradiye Belediyesi ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

- Muradiye beyaza büründü

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü.

Muradiye ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. 26 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapandığı ilçede kar kalınlığı ise yüksek kesimlerde 30 santimetreyi geçti. Taşıma kapsamındaki okulların tatil edildiği ilçede, çocuklar ise karın tadını kartopu oynayarak çıkardı.

Muradiye Belediyesi ekipleri ise ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

(MSK-MSA-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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