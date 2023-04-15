Muharrem İnce, Trabzon'da: "Türkiye'de 85 Milyon İnsan Çay İçiyorsa, Çaykur Zarar Ediyorsa; Hırsızlık Yapıyorsunuz Demektir.

Memleket Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Trabzon’da; “Şu ÇAYKUR var ya… Dünyada bunun ikinci bir örneği yok. Düşünün… Türkiye’de 85 Milyon insan yaşar. 85 milyonun 85’i de çay içer mi? İçer. Bir ürün düşünün. Trabzon’a bir dükkân açtın. Trabzon’da kaç kişi yaşıyorsa, hepsi o dükkândan alışveriş yapıyor. O dükkân zarar eder mi? Etmemesi lazım. Türkiye’de 85 milyon insan çay içiyorsa, ÇAYKUR zarar ediyorsa; hırsızlık yapıyorsunuz demektir. İşte bu köhne düzeni yakacağız” dedi.

ESRA NUR PERVAN

Memleket Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Trabzon'da; "Şu ÇAYKUR var ya… Dünyada bunun ikinci bir örneği yok. Düşünün… Türkiye'de 85 Milyon insan yaşar. 85 milyonun 85'i de çay içer mi? İçer. Bir ürün düşünün. Trabzon'a bir dükkan açtın. Trabzon'da kaç kişi yaşıyorsa, hepsi o dükkandan alışveriş yapıyor. O dükkan zarar eder mi? Etmemesi lazım. Türkiye'de 85 milyon insan çay içiyorsa, ÇAYKUR zarar ediyorsa; hırsızlık yapıyorsunuz demektir. İşte bu köhne düzeni yakacağız" dedi.

Memleket Partisi milletvekili adaylarının tanıtım toplantısına katıldı. İnce burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"GENÇLERLE TÜRKİYE'NİN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"

"Ben size gördüğümü söyleyeyim. Bugün sabah Rize'deydik. Hep 30 yaş altı. Burada olduğu gibi. Bu gençlerle Türkiye'nin kaderini değiştireceğiz hiç kuşkunuz olmasın. Türkiye'ye huzuru getireceğiz; hakkaniyeti, hukuku, Türkiye'ye adaleti getireceğiz. Türkiye'ye aklı, bilimi getireceğiz. Ahlakı yeniden egemen kılacağız. Bunları yapacağız, hiç kuşkunuz olmasın. Bizim çizgimiz çok net. O kadar basit ki… Ne sağdan ne soldan, Atatürk'ün yolundan. Bizim çizgimiz bu. Ne Cumhur Ne Millet, tek yol memleket. Biz bu memlekette tarımı yeniden ayağa kaldıracağız. Eğitimin niteliğini yükselteceğiz. Fabrikaların bacalarını tüttüreceğiz. Tarlalardan bereket fışkırtacağız.

"ÇAYKUR ZARAR EDİYORSA HIRSIZLIK YAPIYORSUNUZ DEMEKTİR"

Dünyada ikinci bir örneği yok, şu ÇAYKUR var ya… Dünyada bunun ikinci bir örneği yok. Mesela düşünün… Türkiye'de 85 Milyon insan yaşar. 85 milyonun 85'i de çay içer mi? İçer. Bir ürün düşünün. Trabzon'a bir dükkan açtın. Trabzon'da kaç kişi yaşıyorsa, hepsi o dükkandan alışveriş yapıyor. O dükkan zarar eder mi? Etmemesi lazım. Türkiye'de 85 milyon insan çay içiyorsa, ÇAYKUR zarar ediyorsa; hırsızlık yapıyorsunuz demektir. İşte bu köhne düzeni yakacağız.

Erdoğan 2023'te hedefler koydu ortaya… Ne dedi? 2023'te dedi, iki trilyon dolar milli gelirimiz olacak. Başka ne olacak? Kişi başı 25 bin dolar olacak. İlk 10 ekonomi arasına gireceğiz. 500 milyar dolar ihracat olacak. 5-6 gün önce çıktı, 2023'te bunların hiçbirisi olmadı. Şimdi 2028'i söylüyor; şunlar olacak. Ama 2023'ün de altına yani. İki trilyon milyar dolar demişti, 2023 için. Şimdi 2028 için 1,5 trilyon dolar diyor. 2023 için 25 bin dolar demişti. Şimdi 2028 için 16 bin dolar diyor. 2023 için 500 milyar dolar ihracat, demişti. Şimdi, 2028 için 400 milyar dolar olacak diyor. Biz üçüncü bir yoluz. Biz yeni bir seçeneğiz. Ne Cumhur ne Millet. Ortadan, bodoslama gidiyoruz. Ortadan, göbekten gidiyoruz. Üçüncü yoluz, biz. Yeni bir yoluz biz.

Biz bu ülkede, huzuru getirmek istiyoruz. İnsanların yüzünü güldürmek istiyoruz. Geçinemiyorlar. Emekliler geçinemiyor. Öğrenciler yurt bulamıyor. Esnaf, siftah yapamıyor. Pasaportunuzun değeri yok. Sınır kapılarında aşağılanıyoruz. Ama Ankara'da şatafat içinde yaşıyor beyefendi. Yazlık sarayı ayrı, kışlığı ayrı. Baharlığı ayrı, son baharlığı ayrı.

"ANNELERE DÖRT SÖZ VEREBİLİRİM"

Beni seçerseniz… Marmaris'te bir yazlık saray yaptırdı. Orayı engelli çocuklara vereceğim. Türkiye'de üretilen arabalarda ÖTV; aracın fiyatının yarısını geçemeyecek. Bütçenin yüzde ikisini tarımı desteklemeye ayıracağım. Yüzde 5'ini, AR-GE teşviklerine ayıracağım. Üniversite öğrencilerinin bursları, asgari ücretin yarısı olacak. Tarımda çalışan kadınların sigortasını devlet ödeyecek.

Ucuz et yemek istiyorsan, çobanların sigortasını devlet ödeyecek. Çaresi yok bunun. Burada anneler var. Ben size dört söz verebilirim. Benim Cumhurbaşkanlığımda, çocuklarınız et yiyecek, süt içecek, yumurta yiyecek. Balık yiyecek. Ucuza yiyecek. Söz veriyorum, iyi beslenecekler. İkinci sözüm: İyi okullarda okuyacak çocuklarınız. Özel okullara para vermeyeceksiniz. Üç, üniversiteye gittiklerinde tarikat yurtlarına muhtaç olmayacaklar, devletin yurtlarında kalacaklar. Gözünüz arkada kalmayacak.

Dördüncüsü de üniversiteyi bitirdiklerinde iş sahibi olacak çocuklarınız, iş. Gençlerle birlikte bunu yapabileceğimize inanıyorum."