Milletvekili Bozgeyik: "Gençliğe, spora, geleceğe yatırımlarımız kararlılıkla devam ediyor"

Milletvekili Bozgeyik: 'Gençliğe, spora, geleceğe yatırımlarımız kararlılıkla devam ediyor'
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AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, şehir genelinde hayata geçirilen yeni projelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, şehir genelinde hayata geçirilen yeni projelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gençlerin daha sağlıklı, güvenli ve modern alanlarda spor yapabilmesi adına yürütülen çalışmalara dikkat çeken Bozgeyik, Gazi şehir için yeni yatırımların hayırlı olmasını diledi.

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, gençlerin hayatına dokunan, onların sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sağlayan projelere kararlılıkla devam ettiklerini belirtti. Bozgeyik, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın destekleriyle Gaziantep'imizin dört bir yanını gençliğin enerjisiyle donatıyoruz. Hem fiziki altyapımızı güçlendiriyor hem de içerik olarak zengin programlar hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yeni tesisler yükseliyor"

Şehitkamil ilçesinde 2 bin kişilik yükseköğrenim yurdunun yapımına başlandığını belirten Bozgeyik, "Nurdağı ilçemize modern bir spor salonu kazandırmak amacıyla Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile protokol imzalandı. Ayrıca, İslahiye Atatürk Stadyumu'nun tribün ve saha yenileme projesi için gerekli ödenek tahsis edildi, inşaat süreci ise çok yakında başlıyor" dedi.

"İlçelere yeni spor ve gençlik alanları yapılacak"

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, "Gaziantep'teki 700 bin gencimiz için çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. 9 ilçemizin her bir köşesindeki evlatlarımıza ulaşacağız. Oğuzeli ilçemizde Gençlik Merkezi yapımına başlanıyor. Mevcut spor salonu bakım ve onarımdan geçirilerek yenileniyor. Aynı şekilde Oğuzeli İlçe Stadı'nın zeminine suni çim döşenecek, aydınlatma sistemi kurulacak ve kapsamlı modernizasyon gerçekleştirilecek. Yavuzeli ve Karkamış ilçelerinde de spor salonları kapsamlı bir bakım ve yenileme sürecine giriyor. Bu çalışmalarla gençlerimizin sportif faaliyetlerini gerçekleştirebileceği alanların kalitesi artırılırken, sosyal hayata katılımları da teşvik ediliyor" şeklinde konuştu.

"Her yatırım bir gencimizin hayalini büyütüyor"

Bozgeyik, "Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a ve emeği geçen tüm yetkililere Gazi şehrimizin gençleri adına gönülden teşekkür ediyorum. Her yatırım bir gencimizin hayalini büyütüyor. Bizler inanıyoruz, Türkiye Yüzyılı gençlerimizin omuzlarında yükselecek. Biz der AK Parti olarak her daim onların yanında olacağız, çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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