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Mersin TTO Elçileri Belgelerini Aldı

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Mersin Teknoloji Transfer Ofisi'nin başlattığı proje kapsamında, başarılı olan TTO elçileri belgelerini aldı. Mülakatta başarılı olan 16 öğrenci, TTO elçisi olmaya hak kazandı. TTO elçiliği programı ile öğrencilerin projelere katılımı amaçlanıyor.

Mersin Teknoloji Transfer Ofisi'nin ( Mersin TTO) başlattığı proje kapsamında, başarılı olan TTO elçileri belgelerini aldı.

Başvuruları e-posta yoluyla alınan aday TTO elçilerinin ön eleme sonrası mülakatları 1 Mart'ta Mersin Üniversitesi (MEÜ) Girişim Limanı'nda gerçekleştirildi. Mülakatta başarılı olan 16 öğrenci, TTO elçisi olmaya hak kazandı. TTO elçileri, MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar'ın da katıldığı törende belgelerini aldı. Törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hakan Öztürk, TTO Akademik Birim Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Tahir Alp, TTO Yürütme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Fahri Özsungur ve TTO Koordinatörü Abdi Kurt da katıldı.

Öğrencilerin projelere katılımı amaçlanıyor

Temel amacı Mersin TTO'nun misyonunu üniversite içinde yaygınlaştırmak olan TTO elçiliği programı ile öğrencilerin projelerin içinde olmaları, proje tecrübesi kazanmaları, proje düşünme ve yazma yetkinliklerini artırmaları hedefleniyor. Türkiye'de ilk kez geliştirilen TTO elçiliği kavramı ile üniversite içinde diğer ulusal ve uluslararası projelerin yanında özellikle, 2209-A ve B gibi projelerin yaygınlaşması da sağlanacak. Gönüllülük üzerine ve dinamik bir yapıya sahip olan TTO elçilerine katılım için çalışma ve proje konularına, Ar-Ge ve inovasyon projelerindeki değişimlere göre yeni çağrılar da yapılacak. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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