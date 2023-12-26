Mersin İl Göç İdaresi Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Mersin İl Göç İdaresi Kurulu Toplantısı, Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında yapıldı.

Kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Vali Pehlivan, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığının koordinasyonunda bütün illerde olduğu gibi Mersin'de de valilik himayesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşların iş birliği ve koordinasyonunu arttırmak, ihtiyaç duyulan hususlarda gerekli kararları almak, bu kararların uygulanmasını ve takibini sağlamak amacıyla bu toplantının düzenlendiğini söyledi. Göç ile ilgili konuların azami hassasiyetle takip edildiğini kaydeden Vali Pehlivan, düzensiz göç, düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı en etkin şekilde mücadelenin sürdürüldüğünü vurguladı.

Vali Pehlivan ayrıca, aralık ayının başından itibaren Mersin'de uygulanmaya başlayan 'mobil göç denetim' araçlarıyla yapılan takip ve denetim faaliyetleri hakkında bilgiler paylaştı. İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılan 'düzensiz göçle etkin mücadele' konulu sunumun ardından toplantı, katılımcıların söz alarak yaptığı değerlendirmelerle sona erdi. - MERSİN