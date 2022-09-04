Mersin haberleri: Mersin Büyükşehir Belediyesi Kreş Sayısını Arttırıyor

Mersin yerel haberi: Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Toroslar Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi içerisinde ve Tarsus Şehit İshak Mevkiinde açılan kreşler için hazırlıklarının devam ettiğini açıkladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Toroslar Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi içerisinde ve Tarsus Şehit İshak Mevkiinde açılan kreşler için hazırlıklarının devam ettiğini açıkladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi kreş hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte, çalışan annelerin en fazla ihtiyaç duyduğu kreş sorununa çözüm olan, Adile Teyze ve Münir Özkul kreşlerine ek 2 yeni kreş için Toroslar Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi ve Tarsus Şehit İshak Mevkiinde 2 yeni kreş daha açıyor. Belediye, dar gelirli ve çalışan ailelerin yoğunlukta olduğu Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi'nin öğrenci kapasitesi 45, Tarsus'ta açılacak olan kreşin ise 70 olarak belirlendiğini duyurdu.

Kreşler ve başvuru hakkında bilgi almak isteyenler, Kreş İletişim Numarası olan 0538 6827758'i arayarak bilgi alabilecek.

"KREŞLERDEKİ TOPLAM ÖĞRENCİ SAYIMIZI 190'NIN ÜZERİNE ÇIKARTACAĞIZ"

Çocuk Gelişim Merkezleri Koordinatörü Özlem Tanışık, mevcut 2 kreşte hazırlıkların tamamlandığını ve yeni açılan 2 kreşte ise son aşamaya geldiğini belirterek, "Öğretmenlerimiz heyecanla çocuklarımızı bekliyor. Yeni eğitim öğretim yılında Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 4 Çocuk Gelişim Merkezi, aktif bir halde çocuklarımıza hizmet verecek. Daha önce açılan Adile Teyze ve Münir Özkul Çocuk Gelişim Merkezimizde toplam öğrenci kapasitesi 75 iken, yeni açılacak çocuk gelişim merkezlerimizle birlikte toplam öğrenci kapasitesini 190'nın üzerine çıkartacağız. Halkkent'teki Çocuk Gelişim Merkezimizde öğrenci kapasitesi 45, Tarsus'taki merkezimizde 70 olacak" dedi.

"KREŞLERDE ÇOCUKLARIN TÜM GELİŞİM ALANLARI TAKİP EDİLİYOR"

Kreşlerde verilen eğitimin içeriğine de değinen Tanışık, "Çocuk Gelişim Merkezlerimizde, alanından mezun öğretmenlerimizle birlikte, çocukların gelişim alanlarına yönelik; sosyal ve psikolojik öz bakım, psikomotor gelişimleri, duygusal gelişimlerine yönelik çalışmalar ve etkinlikler düzenliyor. Tüm yıl boyunca bu etkinlikler öğretmenlerimiz tarafından uygulanmakla birlikte, çocukların tüm gelişim alanları da takip ediliyor. Bu konuda ailelere geri dönütler veriyoruz. Aynı zamanda, çocuklarımızın bireysel gelişimlerini daha iyi destekleyebilmek adına, ailelerle bireysel görüşmeler de yapıyoruz" diye konuştu.