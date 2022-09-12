Mersin yerel: Mersin Büyükşehir Yaşlı Destek Birimi Görev Başında

Mersin yerel haberine göre Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sağlık İşleri Dairesi bünyesindeki Evde Sağlık ve Bakım hizmetleriyle, ihtiyaç sahibi vatandaşlara el uzatıyor. Yaşlı Destek Birimi ile her gün kayıtlı yaş almışları arayan ekipler, ihtiyaç halinde evlerine giderek ev temizliği, kişisel bakım, sağlık muayenelerinin yanı sıra evlerindeki bazı tamirat işlerini de yapıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sağlık İşleri Dairesi bünyesindeki Evde Sağlık ve Bakım hizmetleriyle, ihtiyaç sahibi vatandaşlara el uzatıyor. Yaşlı Destek Birimi ile her gün kayıtlı yaş almışları arayan ekipler, ihtiyaç halinde evlerine giderek ev temizliği, kişisel bakım, sağlık muayenelerinin yanı sıra evlerindeki bazı tamirat işlerini de yapıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri uygulamalarından Yaşlı Destek Birimi ile 65 yaş üstü vatandaşlara ulaşıyor. Vatandaşları arayarak günlük kontrollerini sağlayan ekipler, evlerine giderek bakımlarını da gerçekleştiriyor. Ev temizliği, kişisel bakım, sağlık muayenelerini yapan ekipler, evlerinde küçük çaplı herhangi bir arıza olup olmadığını da soruyor. Bildirilen arızalar onarılırken, ekipler de yaş almış vatandaşlarla sohbet ediyor.

"ONLARIN BİRER MANEVİ EVLADI OLMAK İSTİYORUZ"

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Yaşlı Destek Birimi'nde Gerontolog olarak görev yapan Cihan Tanrıverdi, 65 yaş ve üstü vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için hizmetler sunduklarını anlatarak, "Mersin merkez ilçelerde 65 yaş ve üstü yalnız yaşayan vatandaşlara, günlük arama hizmeti sağlıyoruz. Rutin aramalarda kendilerinin sağlık durumunu, sosyal yaşamlarını, belediyemizden herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını öğreniyor, buna göre hareket ediyoruz. Evlerindeki mini bakım onarım tadilat işlemlerini birimimizin ustası yapabiliyor. Musluk arızası, ampul arızası gibi onların yapmakta zorlanacağı işleri, Yaşlı Destek Birimi personeli olarak bizler yapıyoruz" dedi.

"BİR BELEDİYE'DEN DAHA NE BEKLENİR Kİ?"

Yaşlı Destek Birimi'nden destek alanlar ise Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmetinden duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

-Necla Yapar: "Ben sizlerden ve Başkanımızdan çok memnunum. Çeşmemiz bozuluyor, telefon açıyoruz, geliyorlar. Elektriğimizi yapmaya geliyorlar. Her hususta yardımları var. Çok teşekkür ederiz. Yemeğimiz geliyor. Herhangi bir durumda yardımlarımız geliyor. Her gün 'nasılsınız bir isteğiniz var mı bir şey lazım mı ?' diyerek arıyorlar, soruyorlar, Çok teşekkür ediyorum."

-Cevat Kapki: "Her şeyimi dört dörtlük yapıyorlar. Telefon etsem hemen geliyorlar. 'Bir şey lazım mı? Bir şeye ihtiyacınız var mı? Bir şey istiyor musunuz?' diye her gün hatırımızı soruyorlar. Mesela evimde su tesisatı bozuktu. Çeşmem 2 gündür akıyordu, ama çok para tuttuğu için yaptıramıyordum. Büyükşehir'den arkadaşlarımız sağ olsun gelip yaptılar. Geçen gün elektriğim bozuldu. Yine gelip hallettiler. Her gün yemeğim geliyor. Bir belediyeden daha ne beklenir ki? Allah Başkanımızı başımızdan eksik etmesin."