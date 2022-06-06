Merkezefendi Belediyesi Yaz Spor Okulları Kayıtları Başladı - Haberler

Merkezefendi Belediyesi tarafından çocuk ve gençlerin yaz aylarında sporla içi içe olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen Yaz Spor Okulu için kayıtlar başladı. Kayıtlar, 13 Haziran Pazartesi gününe kadar online olarak yapılacak.

Spora ve sporcuya her zaman destek olan Merkezefendi Belediyesi yıl boyu sürdürdüğü spor faaliyetlerine yaz aylarının gelmesiyle birlikte, daha fazla alanda yoğun bir program ve tempo ile devam ediyor. Spor Müdürlüğü bünyesinde açılan futbol (7-14 yaş), basketbol (7-17 yaş), voleybol (9-16 yaş ), tenis (7 yaş ve üzeri), badminton (7 yaş ve üzeri), robotik kodlama (6-12 yaş), jimnastik (4-12 yaş), halk oyunları (9 yaş ve üzeri), satranç ve akıl oyunları (5 yaş ve üzeri), pilates (16 yaş ve üzeri), zumba (15 yaş ve üzeri), fitness (18 yaş ve üzeri sadece kadın) ve güreş (7-12 yaş arası) kurslarına kayıtlar başladı.

Kurslar, Selçukbey Spor Eğitim Merkezi, Alpaslan Spor Eğitim Merkezi, Akkonak Kadın Çocuk Yaşam Merkezi, Merkezefendi Mahallesi Kadın Çocuk Yaşam Merkezi, Gümüşçay Kadın Çocuk Yaşam Merkezi, Şemikler Sosyal Tesisleri, Sevindik Kadın Çocuk Yaşam Merkezi, Sümer Kadın Çocuk Yaşam Merkezi, Gerzele Satranç Eğitim Merkezi, Servergazi Kadın Çocuk Yaşam Merkezi, Karahasanlı Kadın Çocuk Yaşam Merkezi, Muratdede Kadın Çocuk Yaşam Merkezi ve Karaman Mahallesi Kadın Çocuk Yaşam Merkezi ücretsiz olarak verilecek. Kayıtlar https://www.merkezefendi.bel.tr/kurs/ adresinden yapılacak ve 13 Haziran Pazartesi gününe kadar devam edecek.

"SPORA TEŞVİK ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Yaz Spor Okulları'nın çocukların sağlıklı ve tam donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağladığını ifade etti. Merkezefendililerin bu zamana kadar açılan tüm kurslara büyük ilgi gösterdiğini belirten Başkan Doğan, "Sağlıklı yaşamın en önemli kriterlerinden biri olan spora evlatlarımızı teşvik etmek ve Merkezefendi'nin gelecekteki şampiyonlarını keşfetmek amacıyla Yaz Spor Okulumuzu bu yıl da hizmete sunuyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak çocuklarımızın yanında olmaya, onları spora teşvik etmeye devam edeceğiz. Spor kurslarımızla da çocuklarımızın var olan potansiyellerini ortaya çıkarıyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz ve hemşehrilerimiz güzel ortamlarda, alanında deneyim sahibi antrenörlerimizin gözetiminde eğitimlerini alacaklar. Tüm çocuklarımızı ve hemşehrilerimizi Yaz Spor Okullarımıza bekliyoruz" diye konuştu.

ANKA / Yerel