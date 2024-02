Marmaris'te Ukraynalılar Savaşa Hayır Çağrısı Yaptı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Ukraynalılar, ülkelerinde yaşanan savaş ile ilgili açıklama yaptı.

Marmaris Atatürk Meydanı'nda toplanan Marmaris'te yaşayan Ukraynalılar ve çocukları ellerinde 'paraya insan canından daha fazla değer vermeyin, Rus ekonomisine destek vermeyin, Ukrayna'ya yardım edin' yazan pankartlar ile savaşa hayır çağrısı yaptılar.

Ukraynalılar Derneği sözcüsü yaptığı açıklamasında, "Hepimiz şu anda cennet gibi güzel ve güvenli bir yerdeyiz. Fakat memleketimizdeki insanlar, çocuklar korkunç siren ve patlama sesleriyle her gün yatıyor ve kalkıyorlar. Her an ölüme hazır şekilde yaşıyorlar. Bizler Marmaris'teki Ukraynalılarız. Bazılarımız kalıcı olarak burada yaşıyor, bazılarımız ise memleketimizdeki savaştan kaçarak canlarını kurtarmak için Marmaris'e yerleşti. Ukrayna halkının evrensel kötülüğe, çağımızın en büyük Neonazi devleti olan Rusya Federasyonu'na karşı verdiği şiddetli mücadelede yardıma çağırıyoruz. Türkiye Devleti, Türk halkı başlangıçtan beri yanımızda ve sadık bir dost olarak bize hem siyasi, hem insani, hem maddi, hem de askeri, yani her tür destek ve yardım ediyor. Bunun için en içten şükranlarımızı sunuyoruz. Ancak dünyayla ortak çabalarımız bile bu devasa canavarı, Rus İmparatorluğu'nun ölüm makinesini durdurmak için hala yeterli değil. Savaş devam ediyor. Her gün masum insanların kanı dökülüyor. O yüzden bugün biz tekrar tüm dünyayı Rus ayısını yenmek için birleşmeye çağırıyoruz. Sonuçta mesele sadece Ukrayna'nın hayatta kalması değil, aynı zamanda tüm dünyanın hayatta kalmasıdır. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, 'Putin'in bu savaşı başlatmasının nedeni Ukrayna'yı işgal etmek ve Ukrayna'nın potansiyelini Avrupa'daki savaşı sürdürmek için kullanmaktır. Bu, Türkiye de dahil tüm Avrupa için tehdittir.' Biz, yani Türkiye ve Ukrayna, dost ülkeler olarak zor durumda birbirimize her türlü yardımı destek ederiz. Biz de gücümüzün yeterince olduğu kadar Türkiye'ye gerekli destek ve yardımı vermeye çalışıyoruz. Savaşa rağmen geçtiğimiz Şubat ayında yıkıcı deprem trajedisi yaşayan Türkiye'nin yanındaydık. Mümkün olduğunca çok insanın hayatını kurtarmak için Ukrayna'dan Türkiye'ye arama-kurtarma ekibi, doktorlar, itfaiyeciler, özel eğitimli arama köpekleri ve eğitmenleri, ekipmanları ve tonlarca insani malzeme gönderildi. Depremzedelere yönelik insani yardım çalışmalarına, Marmaris Ukraynalılar Derneği de katıldı. Çünkü insanız. Gaziantep ve Mariupol'ün, Kahramanmaraş ve Kharkiv'in, Hatay ve Kherson'un, Adıyaman ve Avdiyivka'nın harabeleri bize aynı derecede acı veriyor" diyerek savaşa hayır mesajı verdiler.