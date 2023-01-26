Mardin Havalimanı'nın ismi "Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı" olarak değiştirildi
Yerel Haberler
Cumhurbaşkanı kararıyla Mardin Havalimanı'nın ismi "Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı" olarak değiştirildi.
Cumhurbaşkanı kararıyla Mardin Havalimanı'nın ismi "Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı" olarak değiştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Mardin Havalimanı'nın ismi "Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı" olarak değiştirildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel