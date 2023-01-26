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Mardin Havalimanı'nın ismi "Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı" olarak değiştirildi

Yerel Haberler

Mardin Havalimanı'nın ismi 'Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı' olarak değiştirildi

Cumhurbaşkanı kararıyla Mardin Havalimanı'nın ismi "Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı" olarak değiştirildi.

Cumhurbaşkanı kararıyla Mardin Havalimanı'nın ismi "Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı" olarak değiştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Mardin Havalimanı'nın ismi "Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı" olarak değiştirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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