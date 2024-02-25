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Mardin'de Köy Çocuklarına Yiyecek Dağıtımı Projesi Başlatıldı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde esnaf olan Mahmut Ahi, köy çocuklarına yiyecek dağıtımı projesi başlattı. İlk etkinlik Sultanköy Atlıca İlkokulu'nda gerçekleştirildi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde esnaf olan Mahmut Ahi, başlattığı proje ile köy çocuklarına dürüm, hamburger, pizza gibi yiyecekleri götürecek çalışmanın ilkini yaptı.

Köy okulunda bulunan öğretmenlerle işbirliği sağlayan Mahmut Ahi, her ay iki okulda düzenleyeceği proje ile okullarda pizza, hamburger ve dürüm dağıtmak için harekete geçti.

İlk etkinliğini Mazıdağı ilçesine bağlı Sultanköy Atlıca İlkokulu'nda düzenleyen Ahi, çocuklar için nasıl bir etkinlik yapabiliriz diye düşündüklerini ve köy çocuklarının böyle faaliyetlerden uzak olduğu için onları mutlu etmek istediklerini söyledi.

Projenin Sultanköy Atlıca İlkokulu'nda düzenlediklerini ifade eden Ahi, "Ayda iki köy okuluna, dürüm, hamburger, pizza götürmeyi düşünüyoruz. 100 kişilik hazırlık yaptık fakat burada 55 öğrencimiz vardı. Mardin'de ve özellikle merkeze uzak köylerde bu etkinliği yapmayı planlıyoruz" dedi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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