Manyas'ın yeni nüfus müdürü Ateş görevine başladı. - Haberler

Manyas Nüfus Müdürlüğüne yeni atanan Fatih Ateş göreve başladı.

Görevde yükselme sınavı sonrası Bandırma Nüfus Müdürlüğü şefliğinden Manyas Nüfus Müdürlüğüne asaleten atanan Fatih Ateş Anadolu Üniversitesi dört yılık işletme bölümünden mezun oldu. 2008 yılında Balıkesir Valiliği Yazı İşleri kadrosunda görev yaparken, 2012 yılında Bandırma Kaymakamlığı Sivil Toplum Örgütleriyle İlişkiler Bürosunda görev yaptı. 2019 yılında ise Bandırma Nüfus müdürlüğünde şef olarak göreve başlayan Ateş, evli ve bir çocuk babası. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel