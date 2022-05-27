Manyas'ın yeni nüfus müdürü Ateş görevine başladı. - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manyas'ın yeni nüfus müdürü Ateş görevine başladı.

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Manyas'ın yeni nüfus müdürü Ateş görevine başladı.

Manyas Nüfus Müdürlüğüne yeni atanan Fatih Ateş göreve başladı.

Manyas Nüfus Müdürlüğüne yeni atanan Fatih Ateş göreve başladı.

Görevde yükselme sınavı sonrası Bandırma Nüfus Müdürlüğü şefliğinden Manyas Nüfus Müdürlüğüne asaleten atanan Fatih Ateş Anadolu Üniversitesi dört yılık işletme bölümünden mezun oldu. 2008 yılında Balıkesir Valiliği Yazı İşleri kadrosunda görev yaparken, 2012 yılında Bandırma Kaymakamlığı Sivil Toplum Örgütleriyle İlişkiler Bürosunda görev yaptı. 2019 yılında ise Bandırma Nüfus müdürlüğünde şef olarak göreve başlayan Ateş, evli ve bir çocuk babası. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Anadolu Üniversitesi, Balıkesir, Fatih, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title