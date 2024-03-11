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Manisalılar Atatürk Kent Parkında Güzel Havayı Tadını Çıkardı

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Hafta sonu havanın ısınmasını fırsat bilen Manisalılar, Atatürk Kent Parkına akın ederek güzel havanın tadını çıkardı. Güzelyurt Mahallesinde yer alan parkta yetişkinler piknik yaparken çocuklar oyun alanlarını doldurdu. Ayrıca aile bisikletleri de ilgi gördü.

Hafta sonu havanın ısınmasını fırsat bilen Manisalılar, Atatürk Kent Parkına akın ederek güzel havanın tadını çıkardı.

Geçtiğimiz hafta son cemrenin toprağa düşmesiyle havalar da ısınmaya başladı. Hafta sonu havanın ısınmasını fırsat bilen Manisalılar, parklara akın etti. Güzelyurt Mahallesinde 170 dönümlük arazi üzerinde yer alan Atatürk Kent Parkını dolduran vatandaşlar güzel havanın tadını çıkardı. Yetişkinlerin piknik, yürüyüş yaptığı parkta çocuklar da oyun alanlarını doldurdu. Atatürk Kent Parkının içinde kiralanan aile bisikletleri ilgi odağı oldu. 3 kişilik ve 5 kişilik aileler için tasarlanan bisikletlere binen aileler güzel havanın tadını bisiklet sürerek çıkardı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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