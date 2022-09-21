Manisa yerel haberi... Başkan Kayda: 'İl olmak Salihli'nin hakkıdır'

Manisa'nın Salihli ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Zeki Kayda "Salihli, il olmayı hak ediyor" dedi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir eğitim merkezinin yeni eğitim öğretim yılı törenine katıldı. Törende konuşan başkan Kayda, "Gelişen ve büyüyen organize sanayi bölgemiz var, fakültemiz var, eğitimli iş gücümüz var. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında eğer Türkiye'de 100 tane il olacaksa bunlardan birisi de Salihli'dir. Biz, Cumhuriyetimizin 100. yılında il olmaya talibiz" diye konuştu.

Bir şehri kalkındırmak için tarımın, eğitimin ve organize sanayinin geliştirilmesinin şart olduğunu belirten Başkan Kayda, bulunduğu coğrafi konum, lokasyon ve önemli bağlantı yollarında yer alan Salihli'nin doğalgazın gelmesiyle gelişen Organize Sanayi Bölgesiyle birlikte çevre ilçelerden çalışmak için ilçeye gelen toplam 400 bin insanın geçimine katkı sağladığını söyledi.

Göreve başladığından itibaren OSB 2. Etabı hızlı bir şekilde kamulaştırarak 40'tan fazla fabrikanın kurulmasına imkan verdiklerini anlatan Başkan Kayda, "Tarım ürünlerinin çeşitliliği, organize sanayimizin gelişmişliği ile bölgemizin parlayan yıldızı olan Salihli ve OSB, yatırımcıların göz bebeği oldu. İnsanlarımız önceden çalışmak için çevre ilçelere gidiyordu şimdi bu durum tersine döndü. Artık çevre ilçelerden servislerle insanlar çalışmak için organize sanayimize geliyorlar. Salihli'miz her alanda kabuğunu kırdı" dedi. - MANİSA