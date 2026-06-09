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Başkan Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Karayel ile fikir alışverişinde bulundu

Başkan Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Karayel ile fikir alışverişinde bulundu
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Manisa TSO Başkanı Mehmet Yılmaz ve beraberindeki heyet, göreve başlayan İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel'i ziyaret ederek kent ekonomisi ve güvenlik iş birliğini değerlendirdi.

Manisa İl Emniyet Müdürü olarak göreve başlayan Adnan Karayel'i ziyaret eden Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Meclis Başkanı Ümit Türek ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Manisa'nın huzur ve güvenliği başta olmak üzere kent ekonomisi, kurumlar arası iş birliği ve ortak çalışma alanları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Meclis Başkanı Ümit Türek ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Manisa İl Emniyet Müdürü olarak göreve başlayan Adnan Karayel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Manisa'nın huzur ve güvenliği başta olmak üzere kent ekonomisi, kurumlar arası iş birliği ve ortak çalışma alanları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen ziyarette, Manisa'nın her geçen gün büyüyen sanayisi, gelişen ticaret hacmi ve artan yatırım potansiyeliyle birlikte güvenliğin şehir yaşamı ve ekonomik kalkınma açısından taşıdığı kritik öneme dikkat çekildi. Kentin huzur ve güven ortamının korunmasının, yatırımcı güveninin artırılması ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanmasında temel unsurlardan biri olduğu vurgulandı.

Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, ziyaret sırasında yaptığı değerlendirmede, Manisa'nın Türkiye'nin üretim ve ihracat merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirterek, bu gelişimin sağlıklı şekilde devam etmesinde güvenlik hizmetlerinin önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

Başkan Yılmaz, "Manisa'mız sanayisi, tarımı, ticareti ve ihracatıyla ülkemizin önemli şehirlerinden biridir. Şehrimizin ekonomik gücünün korunması ve daha da ileri taşınabilmesi için huzur ve güven ortamının sürdürülebilir olması büyük önem taşımaktadır. Kamu kurumlarımızla kurduğumuz güçlü iş birliğini çok değerli buluyoruz. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak şehrimizin gelişimi için tüm paydaşlarımızla ortak akıl ve istişare kültürü içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Ziyarette ayrıca, kamu kurumları ile iş dünyası arasındaki iletişimin güçlendirilmesi, toplumsal huzurun korunmasına yönelik ortak farkındalık çalışmaları ve kent yaşamına değer katacak projeler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Manisa'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlayacak her türlü iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel ise nazik ziyaretlerinden dolayı Manisa TSO heyetine teşekkür ederek, Manisa'nın huzur ve güvenliğini koruma noktasında tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışacaklarını belirtti. Karayel, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasıyla kurulacak güçlü iletişimin şehrin gelişimine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılması ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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