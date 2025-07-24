Manisa'da Basın ve Gazetecilik Bayramı Kutlandı

Manisa'da Basın ve Gazetecilik Bayramı Kutlandı
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Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, 24 Temmuz Basın ve Gazetecilik Bayramı dolayısıyla Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın ile bir araya gelerek basının önemini ve karşılaştıkları zorlukları konuştu.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Mehmet Yılmaz, 24 Temmuz Basın ve Gazetecilik Bayramı dolayısıyla bir araya geldiği Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın ile mesleğin yaşadığı sorunları ve sorunların aşılabilmesi için izlenecek yöntemlerle ilgili bilgi alışverişinde bulundu. Başkan Yılmaz, "Basın, toplumun vicdanıdır" dedi.

Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, 24 Temmuz Basın ve Gazetecilik Bayramı kapsamında Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın ve cemiyet yönetimini makamında ziyaret etti. Ziyarette, basının toplumdaki yeri, gazetecilerin karşılaştığı zorluklar ve yerel medyanın Manisa'nın gelişimindeki rolü üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Yılmaz, basın mensuplarının sadece haber aktaran kişiler olmadığını, aynı zamanda demokrasinin, şeffaflığın ve kamuoyunun sesi olduklarını vurguladı.

Ziyarette konuşan Manisa TSO Başkanı Mehmet Yılmaz, gazetecilerin özverili çalışmalarının takdire şayan olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Basın, toplumun vicdanı, demokrasinin ise dördüncü kuvvetidir. Özellikle yerel basınımız, şehrimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişiminde çok önemli bir görev üstleniyor. Tarafsız, ilkeli ve sorumlu habercilik anlayışıyla görev yapan tüm basın emekçilerimizi yürekten kutluyorum. 24 Temmuz Basın ve Gazetecilik Bayramı vesilesiyle, Manisa'mızda görev yapan tüm gazetecilere şükranlarımı sunuyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Yılmaz, gazetecilerin sadece bayramlarda değil, yılın her günü toplumun haber alma hakkı için emek verdiğini, bu nedenle basına verilen değerin sürekli ve yapıcı olması gerektiğini ifade etti.

Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın basınla olan iş birliğine ve duyarlılığına teşekkür etti. Aydın, basın mensuplarının zor koşullar altında kamuoyunu bilgilendirmeye çalıştığını, bu tür ziyaretlerin moral ve motivasyon açısından önemli olduğunu ifade etti.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası heyeti, tüm gazetecilere başarılar dileyerek cemiyetten ayrıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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