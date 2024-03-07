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Manavgat'ta Fırtınanın Ardından Turistler Sahile Akın Etti

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşanan şiddetli fırtınanın ardından güneşli havayı fırsat bilen yabancı turistler sahile akın etti. Turistler güneşlenip kitap okurken, bazıları da denize girdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde önceki gün yaşanan şiddetli fırtınanın ardından bugün güneşli havayı fırsat bilen yabancı turistler sahile akın etti. Turistler güneşlenip kitaplarını okurken, bazı turistlerin de denize girdiği gözlendi.

Manavgat ilçesinde önceki gün etkili olan ve çatıları uçuran şiddetli fırtına yerini bugün güneşli ve sıcak havaya bıraktı. İl genelinde 20 dereceye kadar çıkan sıcak havayı fırsat bilen turistler Manavgat sahillerine akın etti. Side Cennetler mevkiindeki otellerde kalan turistler Side Büyük Plaj'da bulunan kafeterya önünde şezlonglarda mayo ve bikinilerini giyerek güneşlenip kitaplarını okurken, bazı turistlerin de denize girerek serinlediği gözlendi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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