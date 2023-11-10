Malazgirt'te 10 Kasım Atatürk'ü anma programı

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk heykeline çelenklerin sunumu ile başlayan program, saat 09.05'te siren sesi ile 2 dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu. Daha sonra Malazgirt Gençlik ve Spor Müdürlüğü KYK Yurdunun konferans salonunda devam eden programda, Şehit Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından oratoryo gösterisi yapılarak şiirler okundu. Koro halinde Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirildiği programda, Atatürk konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile son buldu.

Programa Malazgirt Kaymakam Vekili Muş Vali Yardımcısı Cihat Abukan, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya katıldı. - MUŞ