Madenciler 4 Aralık'ta Soma'dan Seslendi... "İthal Kömüre Hayır, Yerli Kömüre Destek"

OSMAN BEKAR

(MANİSA)- Somalı maden işçileri, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla yaptıkları açıklamada, yerli kömür üretiminin korunması, ithal kömürün sınırlandırılması, istihdamın sürdürülebilmesi ve bölge ekonomisinin ayakta kalması gerektiğini söyledi. Madenciler, ithal kömürün hem üretime hem de işçilerin geleceğine zarar verdiğini vurguladı.

Somalı maden işçileri, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. İşçiler, şu görüşleri dile getirdi:

"Biz linyit kömürü çıkarıyoruz. Soma kömürü, Türkiye'nin en kaliteli linyitleri diyebiliriz. Yeraltı kömür madenciliği yapıyoruz. Kömür gerçekten emek yoğun bir sektör. Eskiden beri söylenen bir söz vardır: 'Bir kömür madencisi dışarıda 13 tane işçiye bakar.' Katma değer oluşturur. Dolayısıyla, doğrudan istihdamın yanında dolaylı istihdam da kömür madenciliğinde çok çok önemli. Bu sadece Soma'da değil, burada çalışanlar Kütahya, Zonguldak, Ordu gibi uzak bölgelerden ve tüm Türkiye'nin 57 vilayetinden geliyor. Aynı zamanda tabii ki Soma, Kınık, Bergama, Savaştepe, Kırkağaç, Akhisar gibi yakın çevrelerden de çok sayıda çalışanımız var."

"Yerli kömürümüze sahip çıkalım, devletten başka bir şey istemiyorum"

"4 Aralık deyince işçinin emeğinin, insanların burada herkesin ekmek sahibi olmasının ve emeklerinin boşa gitmemesinin günü geliyor aklıma. 301 maden şehitleri geliyor aklıma. Allah onlara gani gani rahmet eylesin. Şu son zamanlarda işçi sıkıntılı zamanlardan geçiyor. Ama herkes burada birlik beraberlik içerisinde, şirketle beraber, işçinin emeğiyle beraber inşallah güzel sonuçlar alacağız. Ne var ki, ithal kömür işçi üzerinde büyük bir baskı uyguluyorlar şu anda. Sadece yerli kömürümüze sahip çıkalım, devletten başka bir şey istemiyorum."

"Kendi milli kaynaklarımıza çıkıp milletimizin hizmetine sunulmasını istiyoruz""

"Kömür çıkarmak çok büyük emek ister, yürek ister. Doğayla mücadele ediyoruz. Tabii ki doğa bu şartlarda alacağını bizden alıyor. Ama her şartta ne olursa olsun, biz bu kara elmas rezervini yeraltından çıkarıp milletimizin hizmetine sunmaktan onur ve gurur duyuyoruz. İthal kömüre tamamen çalışan bir emekçi olarak karşıyım. Çünkü bu Soma havzasında bu yeraltında rezervli kömürün çıkması, bu bölgenin ekonomik şartlarının düzelmesi ve ülkemize katkısından dolayı bu yeraltından çıkan kömürün kendi milli kaynaklarımıza çıkıp milletimizin hizmetine sunulmasını istiyoruz."

"İthal kömür deyince benim açıkçası aklıma ihanet geliyor"

"Kömür bir değerdir, çok yüce bir değerdir. Emeğin, alın terinin en yüksek, en yüce olduğu bir değerdir. İthal kömür deyince benim açıkçası aklıma ihanet geliyor. Memleketimizin öz kaynakları varken, kendi yağımızla kavrulmak varken, biz ne diye kendimizi dışarıya mahküm edelim bu politikalarla? Bu çok yanlış ve bir an önce vazgeçilmesi gereken bir olgudur. Memleketimizin değerini bilelim. Yabancıya muhtaç, mahküm olmayalım. Atatürk öldükten sonra, gelen bütün politikacılar memleketimizi dışa bağımlı hale getirdi."

"Hayatımız hep karanlık"

"4 Aralık Madenciler Günü'nü emeğin günü olarak bildiğimizden dolayı, biliyorsunuz ki madenci demek diri diri mezara girmek demek. 4 Aralık, emek, çaba sarf etmek demek. Madenci, yüzlerce metrelerce yerin altında çalışmak demektir. Zor bir meslek, ağır bir iş kolu. Kömürü üretirken hiçbir şey düşünmüyoruz, çünkü artık alıştık biz. Kış ayında karanlıkta giriyoruz, işten çıktığımızda karanlık. Hayatımız hep karanlık. İthal kömür konusunda devletin hassasiyetle davranması lazım. İthal kömür, bu havzanın, bu coğrafyanın işçilerinin emeğinin çalınması demektir. Vergilerin düşük alınıp, üretilen kömürün hiç pahasına satışa zorlanması olarak kabul ediyorum."

"İthal kömüre karşıyız, yerli kömüre destek istiyoruz"

"Yerli kömüre teşvik olmasını istiyoruz. İşimize, emeğimize sahip çıkmak istiyoruz. Yerli üretime tam destek istiyoruz. Madencilik zor ve alın teri isteyen bir meslek. Ama severek yapıyoruz, işimizden memnunuz. Mecbur çalışmak zorundayız. Madencilikten başka bir şey yapmadık bu zamana kadar. İthal kömür bizim yarayan kanımız. İthal kömür işlerimizi aksatıyor. Gençler geleceğe güvenle bakamıyor, sorunumuzu göremiyoruz pek. İthal kömüre karşıyız, yerli kömüre destek istiyoruz."

"Herkes köyüne geri dönecek, Soma küçülecek"

"İthal kömüre 'hayır' diyoruz. Her şey yerli, milli olsun. Devletimizin dediği gibi. İthal kömürü devam ederse bu iş düşecek. Dört bin kişi idare ediyor. Üç bine, üç bin beş yüze düşecek. Yerli kömür ne kadar desteklenirse buradaki istihdam da fazla olacak. Yerli kömürün desteklenmesini istiyoruz. Soma'nın yüzde 60'ı, yüzde 70'i başka bir yerden gelme."

"İthal kömür daha ucuza mal edilerek bu insanların ekmekleriyle oynanıyor"

"Madencilik meşakkatli bir iş, çok zor bir meslek. Yerin yüzlerce metre altından kömür çıkartan burada dört bin tane işçi var. Bu işçilerin emeğinin çöpe gitmemesi için ithal kömürün Türkiye pazarına girmemesi lazım. Kömür bu ülkenin milli serveti, bu serveti değerlendirmemiz gerekiyor. Mümkün olduğunca yerli kömüre devletin destek vermesi lazım. İnsanlarımız işsiz kalmasınlar."

"Geçmişimiz acı dolu, geleceğimiz belirsiz, karanlık"

"Önce bütün dünyadaki madenci arkadaşlarımın Madenciler Günü kutlu olsun. Önemli bir gün, güzel bir duygu, özel hissetmek güzel bir şey. Ama madenci olarak yaşamak zor tabii. Geçmişimiz acı dolu, geleceğimiz belirsiz, karanlık. Özellikle Soma özelinde konuşursak, termik santralın çalışmaması buradaki çıkarttığımız kömürün değersizleşmesi anlamına geliyor. Biz madeni kapatırsak Soma bitecek, insanlar iş bulamayacaklar. Kömürü çıkartmak zorundayız, üretmek zorundayız. Her alanda üretmek zorundayız. Firmamızda 4 bin kişi çalışıyoruz. Dört bin kişi aç kalması demek, ailede ortalama dört kişi olduğunu düşünecek olursak 16 bin kişiyi etkiler. Bu firmanın kapanması, ekonomik olarak zora düşmesi demek. Bu doğrudan istihdam."

"Her zaman, yılın 12 ayı daima aklınıza gelelim"

"Tüm madencilerin 4 Aralık Madenciler Günü'nü kutluyorum. Sonuçta üretmek, üretebilmek her şeyi çok güzel yapar. Ürettiğiniz sürece, üretebildiğimiz sürece ülkece daima mutluyuz, gururluyuz. Kendi zenginliklerimizi kullanma taraftarıyım. İthal'e bence gerek yok, ithal'e hayır diyoruz."

"Sattığımız diğer ürünlerle ayakta kalamayız"

"Yakımlık kömür olsun, sanayi toz kömür olsun, çeşitli ürünler üretiyoruz. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi de elbette ki santral ürünü. Termik Santral ürününü biz iki farklı boyda, iki farklı kaloride üretiyoruz. Elbette ki bir santral burada çalışamazsa, yine burada Soma yok demektir, bu madencilik yok demektir. O kadar önemli. Sattığımız diğer ürünlerle ayakta kalamayız. Mutlaka bir santral olması gerekir."

"Dış bağımlılıktan kurtulmak her zaman daha iyi"

"Madencilik çok meşakkatli bir iş. Emekle, alın teriyle, zorluklarla kazanılan bir enerji. Dış bağımlılığımız olmasa da kendi öz kaynaklarımıza ağırlık verip, enerjimizi kendi ham maddelerimizle kullanıp üretime katsak, insanlarımıza halkımıza bir iş olanakları daha da fazlalaşsa tabii ki daha iyi olur. Dış bağımlılıktan kurtulmak her zaman daha iyidir. Yerin metrelerce altında milyonlarca yıl önce oluşmuş bir şeyi ilk defa sizin görüp onu insanların yararına kullanabileceği bir şekilde getirmek tabii ki çok güzel bir duygu."

"İthal kömürü kesinlikle istemiyoruz"

"4 Aralık Madenciler Günü, büyük sabır isteyen çok anlamlı bir gün. Yaptığımız iş çok zor, kolay bir iş değil. Yeraltında bin bir türlü iş var. Atatürk'ün şu sözüyle devam edebilirim: 'Kömür Türkiye'yi ihya edecek.' Kesinlikle bizim kömürümüz daha güzel. İthal kömürü kesinlikle istemiyoruz, bizim kömürümüz daha güzel."

"Maden işçileri ithal kömüre hep karşı çıktı"

"Yerin derinliklerinden çıkıp yerli kömür üretmek için müthiş şekilde çaba sarf eden bu maden işçileri ithal kömüre hep karşı çıktı. Stoklarımız gördüğünüz gibi dolu. Bir an önce bu yerli kömürün piyasaya daha fazla aktif hale getirilmesi, buradaki bu işçi arkadaşlarımızın, emekçilerin de haklarının bir an önce verilmesi en önemli dileğimiz."