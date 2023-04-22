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Maden işçileriyle bayramlaştı

Maden işçileriyle bayramlaştı

Yerel Haberler

Ramazan Bayramı'nı Hatay'da karşılayan Vali Ali Çelik, Kütahyalı maden işçileriyle bayramlaştı.

Ramazan Bayramı'nı Hatay'da karşılayan Vali Ali Çelik, Kütahyalı maden işçileriyle bayramlaştı.

Türkiye Kömür İşletmeleri Garp Linyitleri İşletmesi maden işçilerinin bayramlarını tebrik eden Vali Çelik, deprem felaketinin ardından bölgede canla başla çalışan maden işçilerinin onlarca kurtuluş hikayesinin kahramanı olduğunu söyledi.

Maden işçilerinin yaraların sarılması için Hatay'daki gönüllü çalışmalarına devam ettiğini kaydeden Vali Çelik, "Fedakarlıkları ve kahramanlıkları asla unutulmayacak. Maden işçilerimize, fedakar ailelerine teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız" diye konuştu. - KÜTAHYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye Kömür İşletmeleri Ramazan Bayramı Hatay Maden Yerel Haberler

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