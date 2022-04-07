Olimpiyat şampiyonu yüzücü "kan gölünde" yüzerek Rusya'yı protesto etti - Haberler

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Olimpiyat şampiyonu yüzücü "kan gölünde" yüzerek Rusya'yı protesto etti

İhlas Haber Ajansı - Ebru Orhan - Yerel

Litvanyalı yüzücü Ruta Meilutyte, başkent Vilnius'ta Rusya Büyükelçiliği'nin yakınlarında kırmızıya boyadığı gölette yüzerek Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti.

Litvanya'nın başkenti Vilnius alışılmadık bir protesto gösterisine sahne oldu. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etmek isteyen yüzücü Ruta Meilutyte, Rusya Büyükelçiliği yakınlarındaki göleti boyayarak "kan gölüne" çevirdi.

DÜNYANIN DİKKATİNİ ÇEKMEK İSTEDİ

O anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan Meilutyte, "kan gölünde yüzme eylemiyle dünyanın dikkatini Rusya'nın Ukrayna işgaline ve Ukrayna'da gerçekleştirmekte olduğu soykırıma" çekmek istediğini belirtti.

Olimpiyat şampiyonu yüzücü 'kan gölünde' yüzerek Rusya'yı protesto etti

DOĞAYA ZARARSIZ BOYA KULLANILDI

Meilutyte, kar yağışına rağmen göleti baştan sona yüzdü. Yerel yöneticiler, göleti kırmızıya boyamak için kullanılan boyanın doğaya zararsız olduğunu, Aziz Patrik Günü'nde Vilnia nehrinde kullanılan boyanın aynısı olduğunu belirtti.

Olimpiyat şampiyonu yüzücü 'kan gölünde' yüzerek Rusya'yı protesto etti

Olimpiyat şampiyonu yüzücü 'kan gölünde' yüzerek Rusya'yı protesto etti

Olimpiyat şampiyonu yüzücü 'kan gölünde' yüzerek Rusya'yı protesto etti

İhlas Haber Ajansı / Ebru Orhan - Yerel

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