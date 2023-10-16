Libya açıklarında bulunan TCG GÖKOVA tarafından, 'Helikopter ile İniş Kalkış ve Dikey İkmal Eğitimleri' icra edildi.

Libya açıklarında helikopter ile iniş kalkış eğitimi

Libya açıklarında bulunan TCG GÖKOVA tarafından, 'Helikopter ile İniş Kalkış ve Dikey İkmal Eğitimleri' icra edildi.

Türk Deniz Görev Grubu görevi dahilinde, Libya açıklarında bulunan TCG GÖKOVA tarafından, "Helikopter ile İniş Kalkış ve Dikey İkmal Eğitimleri" icra edildi. - ANKARA