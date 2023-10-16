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Libya açıklarında helikopter ile iniş kalkış eğitimi

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Yerel Haberler

Libya açıklarında bulunan TCG GÖKOVA tarafından, 'Helikopter ile İniş Kalkış ve Dikey İkmal Eğitimleri' icra edildi.

Libya açıklarında bulunan TCG GÖKOVA tarafından, 'Helikopter ile İniş Kalkış ve Dikey İkmal Eğitimleri' icra edildi.

Türk Deniz Görev Grubu görevi dahilinde, Libya açıklarında bulunan TCG GÖKOVA tarafından, "Helikopter ile İniş Kalkış ve Dikey İkmal Eğitimleri" icra edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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