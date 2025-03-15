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Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Destinasyon Geliştirme Projelerini Destekleyecek

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Destinasyon Geliştirme Projelerini Destekleyecek
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Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı kapsamında Kastamonu ve Sinop illerinden 1'er proje desteklenmeye hak kazandı. Projelerde turizm destinasyonları ve yöresel ürünlerin gelişimi için eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulacak.

2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı kapsamında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından başvurusu kabul edilen projelerin değerlendirme süreçleri tamamlandı. Değerlendirme sonucunda Kastamonu ve Sinop illerinden 1'er proje başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazandı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 18 Şubat 2024 tarihinde ilan edilen "2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı" na başvurusu kabul edilen projelerin değerlendirme süreçleri tamamlandı. Teknik Destek Programı kapsamında birinci dönem başvurusu alınan ve değerlendirme süreçleri sonunda başarılı bulunan projeler Ajans Genel Sekreterliğince onaylandı.

Destinasyon Geliştirme Sonuç Odaklı Programı'nın bir bileşeni olarak TR82 Bölgesine yönelik uygulanan teknik destek programı kapsamında KUZKA'ya sunulan projelerden, Kastamonu ve Sinop'tan 1'er proje başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazandı. Sağlanacak teknik destek ile turizm destinasyonlarının ve yöresel ürünlerin gelişimine katkı sağlayacak projelere eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulacak.

Proje başvuruları yıl boyunca devam wdecek

Yıl boyunca toplam 6 dönem şeklinde uygulanacak 2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı'na; Mart-Nisan, Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos, Eylül-Ekim ve Kasım-Aralık dönemlerinde program bütçesi tamamen harcanıncaya kadar proje başvuruları kabul edilecektir.

Desteklenmeye hak kazanan projenin başvuru sahibi ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı arasında en yakın zamanda proje sözleşmesinin imzalanması planlanıyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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