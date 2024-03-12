Üye Girişi
Haberler

Kütahya'da Kur'an Kursunda 16 Öğrenci İçin 'Kur'an'a Başlama' Programı Düzenlendi

Güncelleme:

Kütahya'da Hayme Hatun Kur'an Kursunda eğitim gören ve Kur'an okumaya başlayan 16 öğrenci için İl Müftüsü İrfan Açık'ın katılımıyla 'Kur'an'a Başlama' programı düzenlendi. Programda öğrencilere şapkalar ve madalyalar dağıtıldı.

Kütahya'da Kur'an Kursunda eğitim gören ve Kur'an okumaya başlayan 16 öğrenci için "Kur'an'a Başlama" programı düzenlendi.

İl Müftülüğüne bağlı Hayme Hatun Kur'an Kursunda eğitim gören ve Kur'an okumaya başlayan 16 öğrenci için İl Müftüsü İrfan Açık'ın katılımıyla "Kur'an'a Başlama" programı düzenlendi. Programda öğrencilere "Kuran okuyorum" yazan şapkalar ve madalya dağıtıldı. Müftü Açık, Kur'an okumaya başlayan öğreticileri ailelerini tebrik etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kütahya Müftü Eğitim Yerel Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title