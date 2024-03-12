Kütahya'da Kur'an Kursunda 16 Öğrenci İçin 'Kur'an'a Başlama' Programı Düzenlendi

Kütahya'da Kur'an Kursunda eğitim gören ve Kur'an okumaya başlayan 16 öğrenci için "Kur'an'a Başlama" programı düzenlendi.

İl Müftülüğüne bağlı Hayme Hatun Kur'an Kursunda eğitim gören ve Kur'an okumaya başlayan 16 öğrenci için İl Müftüsü İrfan Açık'ın katılımıyla "Kur'an'a Başlama" programı düzenlendi. Programda öğrencilere "Kuran okuyorum" yazan şapkalar ve madalya dağıtıldı. Müftü Açık, Kur'an okumaya başlayan öğreticileri ailelerini tebrik etti. - KÜTAHYA