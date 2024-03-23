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Kütahya'da Başka İllerden 93 Bin 622 Kişi Yaşıyor

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ikamet edilen ile göre nüfus kütüğüne kayıt olunan il verilerinde Kütahya'da başka illerde 93 bin 622 kişi yaşadığı belirlendi.

563 bin 858 kişinin yaşadığı Kütahya'da 470 bin 236 kişi Kütahyalı olduğu, geri kalan vatandaşların farklı illerin kütüklerine kayıtlı olduğu görülüyor.

Kütahya'da en çok 11 bin 176 kişi ile Afyonkarahisarlı yaşarken, Afyon'u 6 bin 182 kişi ile Eskişehir takip ediyor. Bursalı 4 bin 624 kişi, Balıkesirli 4 bin 279 kişi, Manisalı 3 bin 912 kişi, Konyalı 3 bin 418 kişi, Uşaklı 2 bin 463 kişi, Bilecikli 2 bin 304 kişi, Vanlı 2107 kişi, Erzurumlu 2 bin 65 kişi yaşıyor.

Diğer illerden Kütahya'da yaşayan vatandaşların istatistikleri ise şu şekilde oluştu; Adana bin 298, Adıyaman 731, Afyonkarahisar 11 bin 176, Ağrı bin 75, Amasya 537, Ankara bin 774, Antalya 866, Artvin 466, Aydın bin 30, Balıkesir 4 bin 279, Bilecik 2 bin 304, Bingöl 25, Bitlis 471, Bolu 362, Burdur 480, Bursa 4 bin 624, Çanakkale 496, Çankırı 444, Çorum 992, Denizli bin 538, Diyarbakır bin 39, Edirne 209, Elazığ 920, Erzincan 422, Erzurum iki bin 65, Eskişehir 6 bin 182, Gaziantep 906, Giresun 622, Gümüşhane 298, Hakkari 146, Hatay bin 631, Isparta bin 123, Mersin bin 127, İstanbul bin 19, İzmir bin 874, Kars 895, Kastamonu 556, Kayseri 956, Kırklareli 215, Kırşehir 542, Kocaeli 493, Konya 3 bin 418, Malatya bin 250, Manisa 3 bin 912, Kahramanmaraş bin 483, Mardin 835, Muğla 537, Muş 767, Nevşehir 375, Niğde bin 204, Ordu bin 81, Rize 381, Sakarya 843, Samsun bin 561, Siirt 450, Sinop 431, Sivas bin 526, Tekirdağ 207, Tokat bin 77, Trabzon bin 232, Tunceli 129, Şanlıurfa bin 99, Uşak 2 bin 463, Van 2 bin 107, Zonguldak 569, Aksaray 558, Bayburt 254, Karaman 423, Kırıkkale 694, Batman 404, Şırnak 190, Bartın 233, Ardahan 495, Iğdır 261, Yalova 91, Karabük 365, Kilis 361, Osmaniye 616, Düzce 226. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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