Kürtün'de 'Süper Meyve' Aronya Rekor Verimle Yetiştiriliyor

Kürtün ilçesi Çayırçukur Köyü'nde çiftçilerin birkaç yıl önce deneme amaçlı ekmeye başladığı 'süper meyve' aronya, bu yıl Karadeniz Bölgesi'ndeki en yüksek kalite ve verime ulaştı.

Ana vatanı Kuzey Amerika olan, içerdiği yüksek antioksidan, mineral ve vitaminlerle bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen aronya, Gümüşhane'nin iklimi ve toprak yapısıyla birlikte hem kalitesini hem de verimini artırdı. Kızılderililerin şifa amacıyla tükettiği aronya, bölgede ekonomik değeri yüksek alternatif ürünler arasında yerini aldı.

Kürtün ilçesi Çayırçukur Köyü'nde 3 yıl önce 400 metrekarelik alanda deneme amaçlı aronya ekimi yapan çiftçi Ethem Çiftçi, önceki yıllarda 150 kilogram ürün aldığı bahçesinden bu yıl 700-800 kilogram civarında ürün beklediklerini söyledi.

Öte yandan Kürtün ilçesinde 80 dönümlük alanda 70'in üzerinde üretici de aronya üretimine başladı.

"Verimimiz önceki yıllara göre arttı"

Aronya meyvesinin yıllar geçtikçe daha yüksek verime ulaşan bir meyve olduğunu söyleyen Ethem Çiftçi, "3 sene önce yüzde 70 hibeli yüzde 30'u çiftçi destekli olarak aronya fidanını deneme amaçlı alarak buraya diktik. Daha çok ilgi ve bakım isteyen bir meyve ve bu sene 3. senem. Geçen sene 400 metrekare bir alandan 150 kilogram aronya meyvesi aldım. Bu sene ise yine aynı alandan 700-800 kilogram civarında bir verim bekliyorum. Aronya meyvesi antioksidan değeri yüksek kolesterol, kalp, kanser gibi hastalıklarına iyi geldiği söyleniyor. Doktorlar kan sulandırıcı özelliği olduğundan dolayı daha dikkatli kullanılması ve doktora sorularak kullanılması gerektiğini tavsiye ediyorlar" dedi.

" Karadeniz Bölgesi'ndeki en iyi verime ve kaliteye Kürtün'de ulaştık"

Kürtün ilçesinde yetiştirilen aronya meyvesinin bölgedeki diğer ürünlere göre daha kaliteli ve veriminin yüksek olduğunu ifade eden Kürtün İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Recep Yasin Sarı, "Bu proje yüzde 70'i devlet katkılı, yüzde 30'u da çiftçi katkılı olan bir proje. Biz bu projeyi ilk olarak 4 sene önce gerek Ziraat Odası, gerek Orman Müdürlüğü gerek İlçe Tarım Müdürlüğü olarak bir araştırma yaparak bir başlangıç yaptık. Çünkü bölgemizdeki arazi varlıkları çok kısıtlı bu nedenle de kısa ve küçük mesafedeki yerlerden daha çok ürün alıp nasıl daha pahalı ürünler haline getirebiliriz şeklinde bir düşünceyle yola çıktık. Sonrasında ise aronya, yaban mersini ve çilek gibi ürünlere yöneldik ve sizin de görmüş olduğunuz gibi coğrafyaya uyum sağladı. 'Süper meyve' olarak adlandırılıyor ve dünyadaki antioksidan değeri en yüksek olan bir meyve. Özellikle kanser hastalığı, mide rahatsızlığı, şeker, tansiyon gibi hastalıklara bire bir çözüm. Soğuktan etkilenmeyen bir meyve özellikle bu bölgede kar yağışı ve don olayı çok olduğundan dolayı bu noktada aronya etkilenmiyor. Diğer bir özelliği ise bu meyvenin içerisinde fasulye, çilek gibi diğer ürünleri yetiştirebiliyoruz. Verim olarak da şu anda Karadeniz bölgesinde en iyi verime ve kaliteye burada ulaştık" diye konuştu.