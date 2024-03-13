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KÜKAD Ramazan Ayında İhtiyaç Sahibi Ailelere Yardım Elini Uzatıyor

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde faaliyet gösteren Kütahya Koruyucu Aile Derneği (KÜKAD), Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere yardım etmeye devam ediyor. Dernek tarafından hazırlanan erzak kolileri ve adak eti ile ekmek hayrı, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. Dernek, ayrıca ihtiyaç sahibi çocuklara ve yetim öksüz çocuklara iftar yemeği verme hazırlıklarına başladı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Kütahya Koruyucu Aile Derneği, (KÜKAD) her yıl olduğu gibi bu sene de Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzatmaya devam ediyor.

Dernek tarafından hazırlanan 300 adet erzak kolisi ve adak eti ile ekmek hayrı, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. Bu yardımların, toplumun dezavantajlı kesimlerine destek olmak amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte dernek, ihtiyaç sahibi çocuklara ve ailelerine, yetim ve öksüz çocuklara iftar yemeği verme hazırlıklarına başladı. Bu çerçevede, toplumun yardımsever bireylerinden destek ve katkıların beklediği belirtildi. Dernek yetkilileri, herkesin yardımlarıyla Ramazan boyunca daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflediklerini ifade ettiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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