Kozan'da okulda açık hava sinema keyfi - Haberler

Kozan'da okulda açık hava sinema keyfi

Veliler öğrenciler ile birlikte nostalji yaşadı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde öğrenciler aileleriyle birlikte okullarının bahçesinde açık hava sinema keyfi yaşadı.

Gazi İlk ve Ortaokulu okul bahçesinde açık hava film etkinliği düzenledi. 265 öğrencisi bulunan okulda aileler çocukları ile birlikte "Milyonluk Bebek" filmini izledi. Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Sönmez, okul yönetimi, veliler öğrenciler ile birlikte nostalji yaşadı.

Velilerden Özlem Kayboz, günümüzde öğrencilerin ve ailelerinin teknoloji ile daha çok ilgilendiğini belirterek, "Maalesef çocuklarımız ve bizler telefon ve bilgisayarı daha yoğun kullanıyoruz. Çocuklarımız ile birlikte okulumuzun bahçesinde güzel bir etkinlik oldu. Çocuklarımızla film izledik mısır keyfi yaptık. Bizim çocukluğumuz da olduğu gibi samimi güzel bir etkinlikti. Emeği geçen okul yönetimimize teşekkür ederiz" dedi.

Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Sönmez'de geçmişte yaşanan mutlu günlerin bir nostaljisi olduğunu ifade ederek, "Bende çocukluğumda ailemle çok hava sinemasına giderdik. Elimizde mısır, keyifli vakit geçirirdik. Çok güzel geçmişe götüren bir etkinlik oldu çok mutluyuz" diye konuştu.