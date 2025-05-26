Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: Üretim ve İstihdamda Örnek Başarı

Kocaeli'de bulunan Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adeta fabrika gibi çalışıyor. Her bölümün kendine ait atölyesinde öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde hem üretiyor hem meslek öğreniyor. Mobilyadan kimyasala, metalden elektroniğe birçok alanda üretim yapan okul, yılda 5 milyon TL'ye ulaşan ciroyla dikkat çekiyor.

Esentepe Mahallesi'nde 1978 yılında kurulan Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, hem eğitim hem üretim hem de istihdamda örnek bir başarı hikayesi yazıyor. Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Makine Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı ile Kimya Teknolojisi bölümlerinde eğitim veren okul, sadece öğrencileri meslek sahibi yapmakla kalmıyor, aynı zamanda üretim kapasitesiyle de dikkat çekiyor. Her bölümün kendi atölyesi bulunuyor ve bu atölyeler, tam anlamıyla birer üretim üssü gibi faaliyet gösteriyor.

Öğrenciler, öğretmenlerinin birebir rehberliğinde üretim süreçlerine katılıyor. CNC makinelerinden torna tezgahlarına, mobilya kesim ekipmanlarından elektronik devre sistemlerine kadar birçok ileri teknoloji aracı kullanmayı öğrenen öğrenciler, iş güvenliği ve ince işçilik konularında donanım kazanıyor. Atölyelerde okul sırası, dolap, temizlik ürünleri, kolonya, parfüm gibi pek çok ürün üretiliyor. Döner sermaye sistemiyle çalışan okul, bu üretimlerden yıllık ortalama 4 ila 5 milyon TL ciro elde ediyor.

"Yaklaşık 100 öğretmenimizle birlikte bin öğrenciye hizmet veriyoruz"

Okul Müdürü Harun Künü, okullarının Körfez'in en köklü meslek liselerinden biri olduğunu belirterek, "Yarım asra merdiven dayamış bir okuldur. Körfez'in en eski meslek liselerinden biridir. Yaklaşık 100 öğretmenimizle birlikte bin öğrenciye hizmet veriyoruz. Okulumuzda 5 bölüm ve 10 dalda eğitimler veriliyor. Elektrik, makine, mobilya, metal ve kimya alanımız bulunmaktadır. Okulumuzda hem akademik hem de mesleki eğitimler veriyoruz" dedi.

"Yıllık ortalama 4-5 milyon TL'lik bir ciro yapmaktayız"

Okulda döner sermaye işletmesinin bulunduğunu ifade eden Künü, "Yıllık ortalama 4-5 milyon TL'lik bir ciro yapmaktayız. Örneğin mobilya bölümümüz okul sıraları, dolapları ve okul donatım ürünleri üretiyor. Kimya alanımızda kolonya, parfüm, deodorant, çamaşır suyu gibi ürünler üretiyoruz. Son olarak Ders Aletleri Yapım Merkezi'ne 15 bin adet sıra üretimi gerçekleştirdik. Teslimatı da yapıldı. Döner sermayede ürettiğimiz ürünleri satabiliyoruz. Bunların kurumsal olarak Milli Eğitim aracılığıyla da satışını yapabiliyoruz, perakende satışını da gerçekleştirebiliyoruz. Vergi numaramız var. Almak isteyen vatandaşımız döner sermayeye bedelini ödediği zaman satışını gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

"Öğrenci 12. sınıftayken işi hazır oluyor"

Körfez Ticaret Odasınca başlatılan "Körfez Mesleklerinde Yıldızlarını Yetiştiriyor" projesi kapsamında 12. sınıf öğrencilerinin nitelikli ve iş garantili işletmelerde staj yaptığını kaydeden Künü, "Seçerek gönderdiğimiz için öğrenci 12. sınıftayken işi hazır oluyor" şeklinde konuştu.

"Nitelikli oldukları için asgari ücretin üstünde bir ücretle işe başladılar"

Geçen sene mezun olan 90 öğrenciden 65'inin staj yaptıkları işletmelerde iş başı yaptıklarını dile getiren Künü, "Nitelikli oldukları için asgari ücretin üstünde bir ücretle işe başladılar. Geri kalanlar öğrencilerimizin bir kısmı ise akademik eğitime devam etti" ifadelerini kullandı.

Künü, 12. sınıf öğrencisinin haftanın 2 günü okulda eğitim aldığını, 3 gün ise staj gördüklerini aktararak, "Birçok öğrenci staj yaptıkları işletmede işbaşı yapıyor. Sanayi zaten personel arıyor. Bizde öğrencilerimizi nitelikli şekilde yetiştiriyoruz" dedi.

"İşverenler, 'Çalışacak personel bulamıyoruz' diyor"

Sektörlerde yaşanan nitelikli personel sorununa da dikkat çeken Harun Künü, sözlerini şöyle noktaladı:

"İşverenlerle konuşuyoruz. 'Çalışacak personel bulamıyoruz' diyorlar. Geçenlerde yine bir işletme sahibiyle görüştüm. Kendisi, 'İyi ki Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) programı çıktı da birkaç çırak bulabiliyoruz, bu da olmasa çırak dahi bulamıyoruz. En büyük sıkıntımız bu' dedi. Ülkemizin en büyük sıkıntısı gerçekten bu. Maalesef yurt dışından gelen kişiler işletmelerde çalışmaya başladı. Bunlar da ülkemize bırakın fayda sağlamayı, aslında ülkemizdeki teknolojileri alıp, kendi ülkelerine götürüyorlar. Bu bakımdan çok tehlikeli. Bizim niteliklerimizi alıp, kendi ülkelerine taşıyorlar. Mesleki eğitim çok önemli. Burada yetişen öğrencileri sanayiye entegre ettiğimiz zaman ülkemizin işçi problemi de karşılanmış olacak" - KOCAELİ