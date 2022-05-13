Konyaaltı'nda İstanbul Nağmeleri Konseri

İSTANBUL (ANKA) - Konyaaltı Belediyesi Türk Sanat Müziği Nazariyat Korosu, 15 Nisan'da ' İstanbul Nağmeleri Konseri' ile sahne alacak. Şef Sonay Koca Mutlu yönetimindeki konser, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde saat 20.30'da başlayacak.

Konyaaltı Belediyesi Türk Sanat Müziği Nazariyat Korosu müzikseverlerle buluşacak. 15 Nisan Pazar günü saat 20.30'da, Sonay Koca Mutlu'nun şefliğindeki konserde sahne alacak koro müzik ziyafeti sunacak. Türk Sanat Müziği'nin sevilen eserlerinin seslendirileceği İstanbul Nağmeleri Konseri, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

SAHNE GENÇLERİN

Konyaaltı Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik dolayısı ile 'Sahne Senin' etkinliği kapsamında gençleri sahneye davet etti. Düzenlenecek etkinlikte gençler sahne alma fırsatı yakalayacak. 14 Mayıs'ta başvuruları sona erecek etkinliğe katılmak isteyen gençler, online kayıt işlemlerini www.konyaalti.bel.tr adresinden veya 0242 245 55 25 hizmet numarasını arayarak yapabilecek.