Konyaaltı Belediye Başkanı Esen: 'Sevgiyi, Üzüntüyü, Bolluk ve Bereketi Paylaşmaya Devam Edeceğiz'

Altınkum Mahallesi’nde düzenlenen iftara katılan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Toplum olarak ne kadar çok şeyi paylaşırsak bağlarımız o kadar güçlenir. Sevgiyi, üzüntüyü, bolluk ve bereketi paylaşmaya devam edeceğiz” dedi.

Altınkum Mahallesi'nde düzenlenen iftara katılan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Toplum olarak ne kadar çok şeyi paylaşırsak bağlarımız o kadar güçlenir. Sevgiyi, üzüntüyü, bolluk ve bereketi paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Konyaaltı Belediyesi, Ramazan ayında kurduğu iftar sofraları ile bölge halkını bir araya getirmeye devam ediyor. Depremzede vatandaşların da yer aldığı iftar sofrası bu kez Altınkum Mahallesi'nde kuruldu. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, iftar alanını dolaşarak alanda bulunan vatandaşlarla sohbet etti.

İftar sofralarının halk ile buluşmak için güzel bir ortam olduğunu kaydeden Başkan Esen, şunları söyledi:

"Burada her şeyi paylaşıyoruz. Ben ve çalışma arkadaşlarım aynı zamanda vatandaşlarımızın sorunlarını da dinliyoruz. Biz toplum olarak sıcak ve samimi insanlarız. Bu yüzden sevincimizi de üzüntümüzü de paylaşıyoruz. Burada aşımızı da paylaştık. Eğer bir vatandaşımızın bile derdine derman oluyorsak ne mutlu bize. Çünkü bizi güçlü kılan şey sevgiyi, üzüntüyü, bolluk ve bereketi paylaşmaktan geçiyor. Halkımızın sorunlarını çözmeye yerelden başladık. Amacımız bunu genele yaymak ve ülkemizin her köşesindeki yurttaşımızın derdine derman olmaktır. Bunu 14 Mayıs'tan sonra daha rahat gerçekleştireceğiz."