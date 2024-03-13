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Konya'da öğrencilerden Ramazan yardımı

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Konya'nın Karapınar ilçesindeki ilk ve ortaokul öğrencileri, Ramazan ayında maddi durumu iyi olmayan insanlara destek olmak amacıyla gıda kolisi dağıttı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencileri Ramazan ayının gelmesiyle birlikte maddi durumu iyi olmayan insanlara yönelik gıda kolisi dağıtarak destekte bulundu.

Karapınar Sazlıpınar ilk ve ortaokul öğrencileri Ramazan ayının manevi atmosferi içerisinde maddi durumu iyi olmayan vatandaşlar için destek kampanyası başlattı. Öğrenciler aileleri ve öğretmenlerle birlikte ihtiyaç sahiplerine hazırladıkları 100 koli gıda paketinin dağıtımı gerçekleştirdi.

Okul Müdürü Engin Yün, "Mübarek Ramazan ayında paylaşmayı, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmayı ve bu değerlerin yeni nesillere aktarılmasını yaygınlaştırmak amacıyla Sazlıpınar İlkokulu ve Ortaokulumuzun başlatmış olduğu projeyi her Ramazan ayında gerçekleştiriyoruz. Sazlıpınar halkının yoğun katılımıyla büyük bir yardım hareketine dönüştü. Tüm Sazlıpınar halkına, malzemelerin okulumuzda toplanması ve paketlenmesi konusundaki yardımlarından dolayı teşekkür ederim" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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