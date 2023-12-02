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Konya'da Engelliler Günü Gösterisi

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Konya'nın Karapınar ilçesinde, özel öğrenciler tarafından 3 Aralık Engelliler Günü nedeniyle gösteri düzenlendi. Karapınar Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından Kültür Merkezinde düzenlenen programda, özel öğrenciler ve öğretmenlerinin hazırladığı gösteriler, okunan şiirler, aileler ve davetliler tarafından ilgi ile takip edildi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, özel öğrenciler tarafından 3 Aralık Engelliler Günü nedeniyle gösteri düzenlendi.

Karapınar Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından Kültür Merkezinde düzenlenen programda, özel öğrenciler ve öğretmenlerinin hazırladığı gösteriler, okunan şiirler, aileler ve davetliler tarafından ilgi ile takip edildi. Programın açılış konuşmasını yapan Karapınar Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü İbrahim Kardaş, "Özel bireyleri yetiştirmek, toplumda saygı duyulan vicdanlı eğitimcilerin işidir. Bunun içindir ki Türkiye'de ve okulumuzdaki tüm eğitimcilere teşekkür ediyorum. Özel bireylerin aileleri canı pahasına uykusundan, kendi hayatından ödün vererek çocuğu ile hayatını tamamen birleştirerek hareket etmektedir. Özel çocuklu anne ve babalar çok kutsal bir görev içindedirler. Toplum olarak özel bireylerimize sahip çıkmalı onların da bu toplumun birer ferdi olduğu unutulmamalıdır" dedi.

Programa, Karapınar İlçe Kaymakamı Şenol Öztürk, Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, daire amirleri ve davetliler katıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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